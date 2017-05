Mannen bak Fartein Valen-statuen, Odin Øiestad, er rystet av synet.

– Dette er gjort i all bevissthet. Ingen tvil. Det skal jo mye til for at et hodet i granitt faller av. Her må de ha brukt slegge eller en lignende hard gjenstad, sier kunstneren til Sveio Bladet.

– Sykeste jeg har sett

Mandag var Øiestad foran Sveio rådhus der den hodeløse statuen står. I fjor ble skulpturen avduket i Sveio sentrum for å hylle den avdøde komponisten fra Valevåg.

– Det er det sykeste jeg har sett, sa kunstneren, da han ankom plassen sammmen med leder i Fartein Valen-Stiftelsen, Gunnar Johan Løvvik.

– Basert på uvitenhet

– Jeg tror ikke gjerningspersonene som sto bak hærverket ville hevne over Fartein Valen sin musikk eller kultur. Jeg tror dette er mer snakk om handlinger basert på uvitenhet, sier kunstneren til Sveio Bladet.

Det var i helgen at politiet gikk ut med etterlysning av gjerningsmenn etter at hodet av Fartein Valen-statuen var kappet av.