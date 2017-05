KREVER PILS: Sondre Hansmark Persen (V) og Tobias Strandskog (H) forventer at stortingspolitikerne deres stemmer ja til alkohol i park når forslaget fremmes av Frp i Stortinget. FOTO: Rune Sævig

Krever pils i park

Til tross for at Høyre er for å fjerne forbudet mot alkohol i park, sier stortingspolitikerne nei til å endre loven. – De respekterer ikke landsmøtet, sier ungdomspolitiker.