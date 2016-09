Aktor mener det er mye som skurrer i den dødsvoldstiltalte 42-åringens forklaring.

Statsadvokat Tormod Haugnes la torsdag ned påstand om syv og et halvt års fengsel for 42-åringen som denne uken har stått tiltalt i Sunnhordland tingrett for å ha slått ihjel stordabu Torbjørn Bauge (50).

Bauge døde få timer etter å ha blitt utsatt for massiv vold i en enebolig i Sagvåg på Stord, 7. desember 2014.

Nektet straffskyld

Den tiltalte mannen erkjenner ikke straffskyld, og har i retten forklart at han handlet i nødverge.

Fakta: DØDSFALLET PÅ STORD Torbjørn Bauge (50) døde av skadene han fikk etter et slagsmål i en enebolig på Stord, søndag 7. desember 2014.

Hans 42 år gamle kamerat ble pågrepet samme morgen. Han har forklart at han handlet i nødverge, og nekter straffskyld. De to var på en vennemiddag med sine respektive partnere da slagsmålet startet.

50-åringen hadde store skader da han ble hentet av helsepersonell. Han døde på Haukeland neste dag.

42-åringen er tiltalt for legemsbeskadigelse med døden til følge. Strafferammen er ti års fengsel. Tiltalte er tidligere dømt for vold.

Hans forklaring er at Bauge gikk løs på ham og konen, og at han i panikk forsvarte seg mot angrep.

– Jeg trodde han skulle ta oss begge, så jeg slo ham ned og kastet meg over ham. Jeg slo og slo og slo, sa han i sin forklaring mandag.

Tiltalte og konen hadde den kvelden og natten vært middagsgjester hjemme hos avdøde og samboeren.

Avviser tiltaltes versjon

Statsadvokat Haugnes mener det er mye som skurrer i tiltaltes forklaring, og mener retten må se bort fra det hendelsesforløpet tiltalte har beskrevet.

Han stilte i sin prosedyre torsdag spørsmål ved om det i det hele tatt var en høylytt krangel mellom avdøde og tiltalte i forkant, og bemerket at to av dem som lå og sov i huset ikke hadde våknet av høy stemmebruk den natten.

– Avdødes svigerfar lå og sov i underetasjen. Han har forklart at han våknet av dunkelyder ovenfra. Han hører ikke stemmer, inntil han hører en stemme han mener tilhører datteren. Det er jo litt pussig, sa Haugnes.

Marius Knutsen/Sunnhordland

Han stilte seg også tvilende til tiltaltes påstand om at Bauge klemte rundt halsen hans til han besvimte.

– At en som har blitt forsøkt kvalt, og som har besvimt, er så raskt oppe og slår ned denne 100 kilos bamsen av en mann, det skurrer.

Professor i rettsmedisin Inge Morild sa i sin sakkyndigforklaring at han ikke fant noen tegn til at tiltalte hadde vært utsatt for et kvelningsforsøk, slik han selv har forklart.

– Det ble brukt redskaper

Morild bemerket samtidig at han heller ikke kunne utelukke at det hadde skjedd.

– Tiltalte hadde ingen skader som tydet på at han hadde blitt angrepet. De største skadene finner vi på knokene hans, bemerket Haugnes.

Statsadvokaten henviste igjen til den rettsmedisinsk sakkyndige når han tok for seg skadene avdøde Bauge hadde, særlig skadene i ansiktet. Morild har uttalt at det nærmest kan utelukkes at avdøde fikk skadene utelukkende som følge av knyttneveslag.

– Etter mitt skjønn så kan dere legge til grunn at det er brukt redskaper i utøvelse av volden her, sa Haugnes og henvendte seg til dommerne.

Statsadvokaten mener tiltalte brukte deler av en knust stol til å slå med.

– Grenser til drap

42-åringen er altså tiltalt for vold med døden til følge, ikke drap. Men Haugnes la til at det skal vanskelig gjøres å komme nærmere en tiltale for forsettlig drap enn i denne saken.

– Det er grenser for hvor mye vold du kan påføre et annet menneske over tid før du bør regne det som sannsynlig at han kan dø, sa statsadvokaten.

BT kommer tilbake med mer fra Sunnhordland tingrett.