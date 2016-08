Beboere fra asylmottaket på Landås ble invitert med på Bergens største gatefest.

- Her er det fint for oss. Vi føler oss velkommen og hjemme, sier syreren Mohamed Fawaz (23).

Asylsøkeren fra Damaskus står med gratisbilletten i hånden og syrisk mat på tallerkenen. Mohamed fra Syria og hans irakiske kompiser fra asylmottaket var spesielt inviterte gjester på LandåsFest, som ble arrangert på 7. året søndag.

Gratis adgang

Alle fra asylmottaket hadde gratis entré. Og en del av maten som ble servert fra bodene på gatefesten var også laget av asylsøkere. Både fra mottaket like ved og av Empo kvinnegruppe, Kirkens Bymisjons møtested for mennesker med minoritetsbakgrunn.

- Vi har det bra på mottaket, nå som det er sommer og vi kan være ute, sier Mohamed, mens han insisterer på at BTs fotograf skal overta tallerkenen hans med syrisk mat.

- Du må smake, sier han.

Mohamed Fawaz har vært syv måneder på Landås, forteller han, og hva med norsken han prater?

- Norsken har jeg lært meg selv, forteller Mohamed.

- Jeg håper å ferdigutdanne meg til farmasøyt, sier Mohamed.

Han ønsker å bli boende i Bergen til slutt, og kanskje her på Landås.

- Men på dette mottaket er jeg bare midlertidig, så jeg havner kanskje et annet sted, sier 23-åringen.

De aller fleste beboerne er flyttet fra avlastnings- og transittmottaket på Landås.

Fullklaff med festen

LandåsFest fikk fullklaff med været, og allerede minutter etter åpningen klokken to søndag ettermiddag sydet det med folk. I alt samler gatefesten over tusen mennesker. LandåsFest fremhever «klimasmarthet, naboskaping og kortreist begeistring» og viser frem miljøvennlige alternativer og løsninger. De fleste gjestene er fra nærmiljøet, men det kommer besøkende fra alle bydeler.

Gjengen bak Bærekraftige liv vil vise at det funker å ta tak i eget nabolag. Prosjektleder Liv Karin L. Thomassasen påpeker at det å bidra til å gjøre noe med klimakrisen blir mer overkommelig i mindre enheter.

- Folk føler seg invitert inn og opplever at det skapes positive ringvirkninger. Klimakrisen er ikke bare noe som tilhører politikerne, men også oss på grasrota. Vi vil også gjøre noe, vi er med å snu det store tankskipet som er miljøet vårt. Vi ønsker også å feire alt dette, og det er viktig med glede og livskvalitet i det vi driver med, sier Thomassen.

Eget miljøtorg

På gatefestens miljøtorg kunne gjestene blant annet «sykle sin egen smoothie,» sjekke ut solcellepanel, elsykler og Bildeleringen. De fikk også lære mer om bærekraftig mat gjennom Matkollektivet.

Et eget mosaikkverksted inviterte folk til å ta med seg og legge biter av knuste kopper og fat på mosaikken som skal monteres i trappen mellom Sollien og Lægdene i et lokal gatekunstverk.

Fantastisk nabolag

- Dette er et fantastisk nabolag, sier Inga Andal.

Hun bor i nærmiljøet og er med i damekoret Spark, som var blant artistene som underholdt på gatefesten.

- Her er det fokus på energiforbruk, og det kortreiste og bærekraftige, og i tillegg er maten så god. Hva er det som ikke går an å like ved alt dette, spør Andal.

Andre som bidro til underholdning fra scenen var Landås skolemusikk, 9 grader Nord, Larm-kvartetten og Josefin Winther.