Faren for at rottegift kan spre seg til andre dyr og mennesker gjør at kommunen nå vurderer alternative metoder for å få ned rottebestanden.

Tradisjonelt er det blitt brukt gift i kampen mot beistene, men det kommer stadig mer kunnskap om ulempene ved giftbruken. Undersøkelser gjort ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet viser blant annet at hver femte hund har rottegift i kroppen.

Positiv innstilling

Sondre Båtstrand i Miljøpartiet De Grønne har fremmet forslag om at kommunen innfører giftfri rottebekjempelse. Det var enstemmighet i komité for miljø og byutvikling da saken ble behandlet der.

Et enstemmig bystyre ba onsdag også byrådet legge frem status og tiltak for rottebekjempelse, og de folkevalgte var samstemt om at kommunen skal ha fokus på forebygging og giftfrie metoder.

– Jeg synes dette er et klart skritt i riktig retning, sier Båtstrand.

– Å gå for giftfri bekjempelse av rotter er et veldig dårlig forslag. Rotteproblemet i Bergen må bekjempes med de midler som til enhver tid er best egnet. Kommunen er for tidlig ute om de utelukkende ønsker å satse på giftfrie metoder, sier daglig leder Helge Ivarsøy i skadedyrfirmaet Cytox.

Gode intensjoner

Han sier at MDG helt sikkert har gode intensjoner med forslaget, men at giftfri bekjempelse alene ikke er løsningen.

– I Stavanger har man gått for en giftfri bekjempelse som koster ni millioner kroner over tre år. Bergen kommune bruker i dag under millionen på kampen mot rottene. Om man går for dette forslaget, får man en dyrere og dårligere løsning, sier Ivarsøy.

Kommunen har brukt 130 kilo gift til bekjempelse av rotter siden 2015.

– God effekt

– Rottene er et velkjent syn i bybildet, og problemet har vært tiltakende de siste årene. Miljøpartiet De Grønne ønsker fokus på forebygging og giftfrie metoder, sier Båtstrand.

Han peker på at kommunen har begynt å ta i bruk alternative, giftfrie metoder, og at disse så langt har hatt god effekt.

I saksforberedelsene til bystyre og byråd vises det til en fersk studie fra Norsk institutt for luftforskning og Norsk institutt for naturforskning, som viser at det ikke bare er i hund man har funnet rester av rottegift. Det er også urovekkende høye nivåer av rottegiften bromadiolon i urban rev. Det er tidligere også funnet høye verdier av muse- og rottegift i hubro og kongeørn.

I verste fall død

– De fleste muse- og rottegifter inneholder antikoagulanter, det vil si blodfortynnende stoffer, som dreper musene og rottene. Stoffene kan også føre til indre blødninger, skader på indre organer og i verste fall død for andre dyr og mennesker. De er også skadelige for fugler og dyr som spiser forgiftede mus, går det frem av en uttalelse fra Miljødirektoratet.

I dag bruker Bergen kommune både giftfrie metoder og gift. I byens avløpssystem er det utplassert 20 giftfrie «Smart Trap»-feller, mens det gjøres forsøk med «Smartbox» i blant annet Byparken.

Trappet opp

– Når vi ser at giftfrie metoder virker, samtidig som kunnskapen om de uheldige effektene av giftbruk øker, mener Miljøpartiet De Grønne det er på tide at bystyret fastsetter et prinsipp om giftfri rottebekjempelse.

Innen vann- og avløpsområdet har det vært gjennomført giftfri rottebekjempelse med metoden «WiseTrap» siden 1. desember 2013, og omfanget av metoden har blitt trappet opp gjennom årene.

Skadedyrfirmaet Cytox hevder at forekomster av rottegift i andre dyr og i natur hovedsakelig er begrunnet med privatpersoners bruk av rottegift, ikke det offentliges.

Ifølge firmaet dør veldig få rotter på gateplan, samtidig som bruk av gift er strengt kontrollert og begrenset.