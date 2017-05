SVARER: Ap-byrådene Anna Elisa Tryti og Harald Schjelderup forsvarer kommunens gave fra Sparebanken Vest. De avviser at kommunen har omgått anbudsreglene ved å ta imot bankens gave som innebærer at UIP får levere bysykler til bergenserne for andre år på rad. FOTO: Nikita Solenov (arkiv)