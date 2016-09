– De har ingenting på veiene å gjøre, sier Statens vegvesen.

Her nekter begge å rygge

Flere sjåfører ble stoppet i kontroll ved Håbakken kontrollstasjon i Lærdal tirsdag og onsdag. En av sjåførene tirsdag må ut med 17.000 kroner for brudd på kjøre- og hviletid.

Stakk av

– Han passerte først uten å stoppe, men ble innhentet i Lærdalstunnelen. Våre kontoller avdekket at han har jobbet 19 timer uten å hvile, opplyser Jan Ove Bjørgum, overingeniør i Statens vegvesen.

Mistenker juks

Sjåføren har forklart at han har hvilt i bilen mens en annen person har kjørt, men vegvesenet mistenker ham for å ha jukset med sjåførkortene.

– Det var kun en person i kjøretøyet.

Lærdal - Håbakken - ein rumensk førar fått 17000 kr i førelegg for brot på køyre og kviletid. Anmeldt av statens vegvesen — PolitietSognFjordane (@politietsognfj) September 7, 2016

Bergenstrafikken direkte

Denne sjåføren er ikke den eneste som blir anmeldt av vegvesenet. Onsdag ettermiddag stoppet de enda flere.

– Vi stoppet to polske sjåfører som har kjørt siden søndag uten godkjent døgnhvile. Det er et veldig alvorlig brudd.

De to sjåførene kjører for et svensk firma, og har kjørt i flere dager.

– Har ingenting på veiene å gjøre

– Bilen har knapt stått rolig, de har kjørt 62 timer uten godkjent hviletid. Med så lang kjøretid uten pause, blir de trøtte og slitne og har ingenting på veiene å gjøre.

– De kan ikke drive på sånn. Egentlig er de heldige som ble stoppet. Hadde det skjedd en ulykke, så hadde det vært en tragedie for alle parter.

Han tror sjåførene ikke tenker ordentlig over hvor alvorlig slike lovbrudd er.

– De sier at det er siste gang de skal fuske sånn, men det sier de alltid.

Vegvesenet

Begge er anmeldt

Olaug Holme, operasjonsleder i Sogn og Fjordane politidistrikt, forteller at politiet fikk inn anmeldelsene 14.30 onsdag.

– Det går på kjøre-og hviletid. Nå blir dette registrert i vårt system, og så skal juristene se på saken, forteller hun.

Hvor mye forelegget kommer på, blir trolig avgjort torsdag.