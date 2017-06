Det er store forsinkelser i togtrafikken. NSB får heller ikke tak i nok busser til å frakte passasjerere fra A til B.

– Vi har til og med tilbudt noen kunder å fly fra Bergen til Oslo på vår regning. Vi gjør det vi kan, forteller Håkon Myhre, pressevakt i NSB.

Bergensbanen mellom Bergen og Voss har vært stengt siden morgentimene lørdag. Klokken 06.30 brøt det ut en brann i tunnel på Trengereid.

Det har ført til store forsinkelser på omtrent alle tog mellom Oslo og Bergen.

– Det som var ekstra spesielt i dag, er at de bussene vi vanligvis får tak i når det skjer slike uforutsette hendelser, var opptatt med bussrittet mellom Bergen og Voss. Det er ikke kjekt når vi plukker folk opp på stasjonen, og ser at det står femti mennesker igjen, sier Myhre.

– En kabal

Når de først har fått tak i busser, må de også ta hensyn til hviletid. Mange sjåfører har allerede kjørt hele dagen.

– Men vi jobber på spreng for å få dette til. Det er en kabal. Mitt beste råd til passasjerer er å følge med på våre nettsider og se hvordan det ligger an for deres tog, sier han.

Det er satt inn buss for tog mellom Bergen og Voss.

Flere timer forsinket

En av dem som har havnet midt i kaoset er Hans Edvard Olsen fra Norheimsund. Han skulle i selskap i Oslo i kveld, men det kan han se langt etter.

– Jeg skulle ta et tog klokken 13.13 fra Voss Stasjon. Hver halvtime har vi fått beskjed om at det er utsatt. Nå har det gått tre timer og det er totalt kaos her. Det står folk fra hele verden her og venter, og det er ingen her vi kan spørre, sier han.

Har ikke fått plass til alle

Myhre forteller at det har vært et ekstra trøkk på Voss Stasjon. Dette på grunn av store mengder turister som kommer fra sightseeing-turer.

– Det har kommet flere, enn det vi har plass til på toget. Det er selvføldig dumt, men hendelser som brann kan vi ikke forutse, men vi jobber på så godt vi kan, sier han.

Fritt setevalg

Like etter klokken 17.00 fikk Olsen plass på et tog til Oslo. Han beskriver kaotiske tilstander.

– Det var innført fritt setevalg, så det var kamp om å komme inn først på toget som virker overfylt, sier Olsen.

Det er Bane Nor som sitter med informasjon om når tunnelen åpner igjen etter brannen. Lørdag ettermiddag hadde de ingen informasjon, men skal komme med ny info rundt klokken 19.00.

BT følger saken fortløpende.