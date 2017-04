– Vi ønsker at russen skal få drikke en øl utenfor teltet sitt på festivalen, fremfor å drikke den på en mørk parkeringsplass utenfor området.

Det sier Aasmund Lund, presseansvarlig for Landstreffet i Stavanger.

Det var Dagbladet som først omtalte saken. Fra og med i år skal skjenkereglene skjerpes i norske politidistrikter. Det betyr at det ikke lenger blir lov for russen å drikke medbrakt alkohol på arrangementer i russetiden. Det kommer frem i et brev sendt til norske politidistrikter.

Innskjerpingen kan føre til at russen nå kan bli fratatt all medbrakt alkohol.

Håper det blir som det pleier

Det har lenge vært en tradisjon for bergensrussen å dra til Landstreffet i Kongeparken.

Lund forteller at de er i dialog med politiet, men har ikke fått noen endelig beskjed på hvorvidt det blir ulovlig å drikke medbrakt på deres arrangement eller ikke. De har fått med seg brevene som er blitt sendt til politidistriktene.

Frykter for sikkerheten

– Vi håper for russen sin del at vi kan gjøre det slik vi pleier. Vi har bare positive erfaringer med dette. Dette mener jeg også av hensyn til sikkerhet. På vårt område har vi verter som kan passe på russen, sier han.

Han tror en konsekvens av forbudet vil bli at folk stikker utenfor gjerdene for å drikke. Steder hvor det ikke er vakthold.

– Dersom det ikke bli lov å nyte medbrakt drikke på deres arrangement, vil det da bli avlyst?

– Nei. Festivalen er allerede utsolgt og alle artistene er booket, sier han.

Har gitt tillatelser

Bakgrunnen for brevet var at Halden kommune skrev til Helsedirektoratet for å få en avklaring på hvordan de skulle tolke loven. Det skriver Dagbladet.

Det er egentlig ikke lov å drikke på offentlig plass, med mindre man har fått bevilling fra kommunen. Likevel har mange politidistrikt latt dette passere.

Noen av politidistriktene har svart at de allerede har gitt tillatelser som strider mot beskjeden de nå har fått.

«Politidirektoratet ber politidistriktene vurdere eventuelle slike tillatelser etter forvaltningslovens § 45 om omgjøring», skriver direktoratet.

Frykter for dyr russetid

Anna Nøstbakken, russepresident i Bergen, forteller at russen nå frykter at russetiden kan bli ekstremt dyr.

– Det er litt rart at vi får beskjed om dette bare en måned før feiringen er i gang. Mange russ har allerede brukt mye penger på billettene og folk frykter det blir dyrt om vi må kjøpe alkoholen på festivalene, sier hun.

Heller ikke de har fått noe endelig svar på hvorvidt dette går utover Landstreffet i Stavanger eller Landstreffet i Bergen, begge populære arrangement for bergensrussen.

– Det står hele tiden at dette gjelder offentlige steder, men de fleste festivalene er på privat grunn og blir arrangert av private aktører. Vi ønsker å få klarhet i hva dette egentlig betyr, sier hun.

I dialog med politiet

BT har vært i kontakt med Landstreff Bergen. De forteller at regelverket gjelder dem og at de nå er i kontakt med politiet.

– Vi er et av eventene som er berørt. Vi er nå i kontakt med politiet for å prøve å finne en måte både vi og de kan bli fornøyde. Vi respekterer loven, sier Brian Kovary, leder for eventet.

De venter 3000 gjester. Det er andreåret festivalen blir arrangert.

– Vi har fått flere meldinger fra russ som spør hva som skjer, men det er for tidlig å svare på akkurat hvilken løsning det blir. Vi fant ut av dette først i dag, men vi skal finne en løsning som gjør alle fornøyde, sier han.

Han synes det er kjipt å høre at russen frykter russetiden skal bli enda dyrere.

– Vi skjønner at dette er et tap for russen, sier han.

De skriver følgende på sin Facebook-side:

«Vi i Landstreff Bergen har selvfølgelig fått med oss de nye reglene for medbrakt alkohol og er i dialog med blant annet politiet for å finne en best mulig løsning for dere. Frykt ikke! LB17 blir uansett bedre enn noen gang! :)»

BT kommer med mer.