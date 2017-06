John-Willy Lien (53)

- Jeg er faktisk pastor. Mange tradisjonelle kristne er skeptiske til stilen min, men det bryr jeg meg ikke så mye om. Jeg trives best blant dem som sliter mest, og har særlig omtanke for folk i MC- og Amcar-miljøene. Det er derfor de kaller meg Amcar-pastoren. Jeg fikk kallet da jeg var atten år. Siden har jeg vitnet og talt om Jesus. Når jeg er rundt om på Vestlandet, blir jeg alltid godt mottatt. Jeg vil ikke ta æren for å ha frelst noen, men gjennom meg har Jesus frelst mange.