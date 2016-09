Svaret lå på en campingplass 2258 kilometer med bil fra Ågotnes.

Kari Solheimslid jobbet for MacGregor Norway AS på Ågotnes. Men nå hadde oljenedturen kommet til hennes bedrift, til hennes arbeidsoppgaver. Hun hadde registrert at bedriftene rundt hadde nedbemannet en stund. Ukentlig kom det dårlige nyheter om bedrifter knyttet til oljebransjen oglokalsamfunnet var preget av stor usikkerhet. Så beskjeden kom ikke uventet i fjor sommer. Hun kjente på lettelse, det var bedre med rask avklaring enn lang uvisshet.

- Da jeg fikk vite at det var min tur, ble jeg ikke nedbrutt. Jeg så på det som en mulighet til å gå videre inn i nye utfordringer, sier Kari Solheimslid.

Så mulighetene

Halvparten av familiens inntekt forsvant tidlig høsten 2015. Det føltes heller ikke enkelt å miste gode arbeidskolleger. Men hun valgt å fokusere på oppsiden den nye situasjonen ga henne. I starten var det godt å kunne være heltidsmamma for to tenåringer hjemme i Øygarden, og hun fikk tid til å møte nye mennesker. Tidligere jobbskifter hadde dessuten lært henne at det ordner seg. Men etter noen måneder og inn i 2016 begynte hun å spørre seg selv: «Hvor er jobboppgavene?», «Hva er det jeg ikke ser?»

Når hun har skiftet jobb før, har hun gått i dialog med Jesus. Hun gjorde det samme nå.

- Jeg sendte ham mitt ønske om en jobb som var både administrativ og praktisk. I tillegg til spørsmålet: Hvor og med hva skal jeg jobbe?

Fra skepsis til glede

Rett over nyttår, 3. januar i år, dukket jobben opp via Facebook. Mannen hennes fortalte at Finnmark Indremisjon søkte etter både daglig leder for Vestre Jakobselv Camping og Misjonssenter og Finnmark Indremisjon. Datteren hadde også sett utlysningen, og barna var positive til å flytte.

- Jeg var ganske skeptisk, sier Solheimslid.

Hun klarte ikke å se seg selv som daglig leder for en campingplass og et misjonssenter, som utsending for INRI-menigheten på Rong.

- Er jeg god nok? Gud, er du helt sikker på at det var meg du tenkte meg på? spurte jeg meg selv.

Men jobben oppfylte det hun hadde bedt om. Den var både administrativ og praktisk.

- I tillegg hadde den et åndelig aspekt. Jeg skulle få lov å være et lys for andre mennesker.

Fakta: Arbeidsledighet Hordaland: 10.102 ledige, 3,6 prosent av arbeidsstyrken, økning på 23 prosent fra i fjor. Sund: 149 ledige, 4,2 prosent av arbeidsstyrken, 18 prosent økning Fjell: 628 ledige, 4,7 prosent av arbeidsstyrken, 39 prosent økning Øygarden: 132 ledige, 5,4 prosent av arbeidsstyrken, 55 prosent økning. Tallene er fra juli. Kilde: Nav Hordaland

Som å komme hjem

I april flyttet først hun de 2500 kilometerne til den vesle og vakre bygden på nordsiden av Varangerfjorden med 550 innbyggere. Etter skoleslutt i juni kom resten av familien etter. Mannen tok fatt på lederjobben i indremisjonen i Finnmark, etter å ha sagt opp jobben som bobilselger i Blomsterdalen.

Privat

- Jeg kjenner på en inderlig følelse av å ha kommet hjem, sier Kari Solheimslid.

Hun beskriver en gjestfrihet og varme i Finnmark som hun knapt har kjent maken til noe annet sted.

- Her er naboer som alle bryr seg, som minner deg om at døren deres alltid er åpen.

Fakta: Vestre Jakobselv Et tettsted og tidligere fiskevær i Vadsø kommune i Finnmark.

567 innbyggere per 1. januar 2014. Har egen barne- og ungdomsskole med ca. 100 elever, et samfunnshus, svømmehall, fotballbane og lysløype. Idrettslaget Polarstjernen il holder til her.

Vestre Jakobselv ligger ved Varangerfjorden, og Jakobselva har sitt utløp her. Laksefiske trekker mange tilreisende i sommeresongen, da elva er fiskerik. Jakt- og fiskemulighetene er gode. Kilde: Wikipedia

Let der du brenner

- Så å flytte nordover er noe du anbefaler andre som må finne seg ny jobb?

- For 20 år siden var det planer om nedbemanning hos min daværende arbeidsgiver. På en personalsamling ble det vist til et eksempel på en mann som tok imot hjelp til å løfte blikket, heller enn å bli nedbrutt. Han brukte all sin fritid på en frivillig organisasjon. Og der lå jobben, sier Solheimslid.

I Øygarden er arbeidsledigheten på 5,4 prosent. Kari Solheimslid råder folk til å lete etter ny jobb innenfor områder der de brenner for noe.

- Siden jeg ble født har jeg vært tilknyttet bedehus og kirken, og her lå altså min jobb, i en varm og levende bygd med sterkt engasjerte mennesker rundt meg. Jeg oppfordrer jobbsøkere til å se etter jobber på andre kanter av landet, dersom livssituasjonen gjør det mulig.

- Hvordan er denne jobben sammenliknet med jobben for MacGregor?

- Gjennom åtte år hos MacGregor fikk jeg jobbe med mange ulike oppgaver. Fra oppgaver på varelaget og kjøp/salg av hydrauliske deler til de siste årene som prosjektinnkjøper. Jobben ga mulighet til læring og utvikling. Nå får jeg bruke arbeidsdagene mine på oppgaver som jeg brenner for, istedenfor å måtte vente til ettermiddag eller helg med dem. Jeg unner alle å kunne ha fritidsinteressene som hovedoppgave.

Fuglekikkere og laksefiskere

fotografchristensen.no

Campingplassen i Vestre Jakobselv holder åpent året rundt. På vårparten tar Solheimslid imot fuglekikkere. I sommermånedene fylles campingen og misjonssenteret med ferieturister og laksefiskere. I tillegg til Jakobselva er fire andre lakseelver innen rekkevidde.

- Nå i september har vi barne- og ungdomsleirer og stevner for voksne. Markeringer av dager er også vanlig. Vi ønsker også at sentret brukes gjennom vinteren, her er gode skiforhold.

Solheimslid beskriver også en hverdag med hytter og rom som skal vaskes og der det lages frokoster og middager. Sommerstid økes bemanningen. Arbeidstiden er fleksibel. Det blir mye jobb.

- Men siden jobben gir både arbeidslyst og glede, må jeg være bevisst på å ta meg fri, så jeg ikke brenner ut.

- Tenker dere å bli værende i Finnmark?

- Dersom det er bruk for oss og familiesituasjonen tillater det. Men skulle en dør bli lukket, er det en annen som er åpen. På årets landssommerstevne her hos oss, ble vi utfordret: «Det er utenfor komfortsonen at velsignelsene er.» Våg å leve i Guds nåde!