– Jeg har gledet meg til dette så lenge jeg kan huske, sier Silje Solhaug (19).

Hun står ved Roklubben i Os. Hun skal straks døpes. Vorspielet har allerede vart i flere timer, og Silje forteller at hun kjenner seg lykkelig der hun står i den sølvfargede russejakken. Hun er en av jentene på russebussen «La la land».

I flere år har de 19 jentene planlagt slutten på ti års skolegang. De har hatt møter, dugnader og blitt kjent gjennom denne bussen – selv om de er spredd på skoler over hele Bergen.

I kveld skal Silje delta på dåpen ved Os videregående.

Etterpå skal hun treffe venninnene for årets første rulling. Men så får hun melding om at noe har skjedd.

Bussen blir ikke godkjent av Biltilsynet. EU-godkjenningen gikk ut i slutten av april.

Dermed må den innom verksted igjen for ny godkjenning. På mangellappen står det også at kontrollørene ikke er fornøyde med den innvendige belysningen i bussen.

– Det var visste tre feil som måtte ordnes. Jeg håper bussen blir godkjent i morgen, sier Silje.

Må drikke på ti sekunder

Den verste skuffelsen etter bussproblemene er lagt igjen på vorspielet. Nå får Silje haik til dåpen. Venninnene på Os har gått til innkjøp av en van.

Nå skal russenavnet til Silje avsløres! En venninne har navnene skrevet på telefonen. Russen deler seg inn i grupper, men den samlede promillen ved Roklubben fører til et visst kaos.

Men så er det Siljes tur. En rusbrus skal drikkes på ti sekunder. Hvis ikke blir resten tømt over hodet på henne. Silje har mye igjen i flasken hennes når ti sekunder er gått, men ingen legger merke til det.

Hun drikker i stedet opp mens venninnene skriver russenavnet på russeluen: «Walk of shame».

Silje gliser.

Så klemmer hun venninnene. Nå skal vennskapene gjennom flere år feires.

Hun er innstilt på å feire hardt.

– Det kan hende jeg blir syk i løpet av russetiden. Jeg vet ikke hvor mye kroppen tåler, sier hun.

Har gitt alt for bussen

Ved Lagunen står bussjef Linnea Wilmot. Hun og venninner fra bussen må haike med en annen russebuss denne dagen.

«La la land» er hos sjåføren. De krysser alt de har for at den blir godkjent fredagen etterpå, slik at de får rulle sammen.

De siste ukene har det vært stress og kaos med bussen, som ble kjøpt inn fra Østlandet.

– Jeg har jobbet med bussen hver dag i to uker nå, sier Linnea.

Har planlagt i tre år

Planleggingen av bussen begynte allerede før første på videregående. I fjor kjøpte jentene bussen fra Østlandet. Der het den Poneyville. Fedre har vært med på å bygge om bussen. Inne i den er det nymalt og lekkert med hvite skinnseter.

– Vi ruller sterkt i morgen. Jeg vet at den blir godkjent i morgen. Da er jeg lykkelig, sier Linnea.

– Det er surrealistisk at russetiden er begynt nå, den vi har ventet på så lenge, sier Susanne Sunde.

Og i arbeidet mot dette har de bare kommet nærmere hverandre.

Bjørn Erik Larsen

– Det handler om vennskap, ikke pengene, sier Linnea.

Jentene har gått inn med rundt 30.000 kroner hver, alt etter hvor mye dugnad de har jobbet.

– Vi har dannet en gruppe som passer på hverandre gjennom russetiden. Vi er 19 gode venninner som passer på hverandre uansett hva som skjer, sier Linnea.

Og endelig ...

Planen for russetiden er klar. Skole om morgenen. Sove fra 15 til 21. Så ut og rulle igjen. De ruller når de kan. Mange har ekstrajobber de må passe ved siden av skolen. Kanskje blir det et par hviledager for å lese til tentamen. Ellers blir det rulling.

Bjørn Erik Larsen

Det er blitt fredag, og jentene er spente. Blir bussen godkjent, eller må de utsette rullingen nok en dag?

Det tikker inn meldinger i gruppechatten på Facebook.

Så klokken 18.30 på fredag er bussen klar for veien igjen. «La la land» er siste russbuss som blir godkjent i Bergen i 2017.

Kjøreskolelærer Jesper Paus har brukt fem timer på det fredag.

Nå sitter han bak rattet når bussen glir inn på Bystasjonen fredag klokken 22.30. Første rulledag, én dag forsinket. Linnea er på plass og går rundt på bussen og passer på at alle har på seg setebelte. Bussen har 18 seter, flere får ikke være inne i den.

Første rulling er nøye planlagt. På plass er også to unge menn som har fått egne gensere med logoen til «La la land». På ryggen deres står det Security. I bussen er det 18-årsgrense.

– Jeg ble spurt om å være med allerede for to år siden, sier sikkerhetskompis Severin Fromreide.

Tøft å være bussjef

Linnea organiserer og delegerer med full kontroll. På vei fra Bystasjonen til Lagunen skal de hente aggregater til høyttalerne. Men bare to av tre aggregater kommer.

Det er tøft å være bussjef.

– Akkurat nå er det helt jævlig. Telefonen min ringer i ett.

– Du må være bestemt?

– Ja, ellers funker det ikke, sier hun.

Privat

Bussen ruller videre til Lagunen. Neonsminken kommer på i bussen.

Erik Chen fra Oslo får også. Han er den første som har fått rulleplass på «La la land». Det vil si at han som første person har booket gjesteplass i bussen. Alt er godkjent av bussjef og kveldens rullesjefer: Catharina Olsen, Kristine Tangedahl og Sabrina Høvik.

Alle rullesjefer og rullegjester er notert i et dokument. Her er det system.

På Lagunen står de andre jentene klare. Bussen tar et stopp. Guttene fra Playboy har også parkert utenfor XXL.

Masse kjærlighet

Det er mat- og tissepause. Jentene klemmer hverandre.

– Det er masse kjærlighet rundt her, sier sjåfør Jesper og lener seg tilbake i sjåførsetet. I dag vil han ikke kjøre lenger enn til 02–03 om natten. Han har allerede brukt fem timer på å få bussen godkjent.

Privat

For jentene blir det uansett en lang natt. Rundt sjåføren er promillen stigende.

Bjørn Erik Larsen

Etter tissepausen skal han kjøre jentene videre i to puljer. Ingen vet helt hvor turen går. Noen snakker om Gullbotn. Ikke alle bussene kjører samme sted. Da kommer garantert politiet.

Klokken er 23.19. For jentene på «La La Land» er festen nettopp begynt.

BT Skal følge jentene videre gjennom russefeiringen. Følg med på bt.no for neste sak!