Isabella (25), Hanari (52), Helena (41) og Margareta (24)

-Vi skal hjem til barna våre i julen. I hjembyen vår, Sibiu i Romania, er det umulig å tjene penger. Sosialhjelp finnes ikke, folk sulter. Til sammen har vi 16 barn, og Margareta venter enda ett til våren. Mennene våre passer barna mens vi prøver å tigge her i Bergen. Tror du at vi ville reist fra alle hjemme om vi hadde sett en annen mulighet? Det er mange snille folk i Bergen, og om natten sover vi hos Kirkens bymisjon for 200 kroner i uken. Vi håper at vi klarer å spare penger, slik at vi kan kjøpe mye god mat og kanskje litt klær til barna våre når vi kommer hjem til jul.