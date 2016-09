Pasient isolert etter mulig nytt funn av multiresistente bakterier. Avdelingen tar ikke inn nye pasienter.

- Dette er alvorlig. Realiteten er at vi ser flere og flere resistente bakterier her i Norge. Mange av dem er farlige for de som er syke fra før, sier Dortha Hagen Oma, smittevernoverlege ved Haukeland til BT.

Det er Helse Bergen som melder om det nye funnet på sine sider. Det skal ikke være samme bakterie som BT omtalte tidligere i uken.

Det er bakterietypen Acinetobacter baumannii som trolig er funnet. I juni meldte Helse Bergen at de hadde funnet en variant av bakterien hos fire pasienter ved Brannskadeavdelingen på Haukeland. Nå har trolig en ny pasient fått bakterien. De har sendt prøver til Tromsø, for å få svar.

Pasienten med den uavklarte bakterien er isolert inntil videre. Svar på prøvene kommer mandag. Brannskadeavdelingen tar ikke inn nye pasienter, men gir brannskadebehandling ved intensivavdelingen i stedet. Dette for å være på den sikre siden frem til mandag.

Vanskelig å behandle

Ifølge Helse Bergen er bakterietypen motstandsdyktig mot flere ulike typer antibiotika. Det gjør at det kan være vanskelig å behandle infeksjoner som følge av denne. For friske mennesker med hel hud er ikke bakterien spesielt farlig, men på Brannskadeavdelingen må de være forsiktige.

Wikimedia Commons

Bakterien er trolig tatt med fra utlandet. Den er svært sjelden i Norge.

Dortha Hagen Oma, smittevernoverlege, sier i pressemeldingen at det ikke er uventet at bakterien dukker opp igjen.

- Ser man på lignende utbrudd ved andre brannskadeavdelinger, skjer dette stadig. Dette er en internasjonalt kjent problembakterie for brannskadepasienter, sier hun.

Folkehelseinstituttet er varslet. Bakterien er ikke oppdaget ved andre sykehus.

Økende problem

De siste 4 – 5 årene har det vært en rask økning av resistens i Norge. I hovedsak kommer bakteriene fra personer som har vært på reise og blitt syk i land med høy forekomst av antibiotikaresistens.

BT skrev tirsdag om en kvinne som døde etter antibiotikaresistens 56 timer etter at hun kom til Norge fra ferie i Pakistan. Dette var ikke samme bakterie. Hun hadde åtte forskjellige bakterier med seg, og det ble svært krevende for legene å prøve å finne en kombinasjon av antibiotika som fungerte. For å lese hele saken, trykk her.