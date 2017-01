Voss begynner fra i dag av å kreve inn parkeringsavgift for elbiler.

I de nye parkeringsforskriftene som ble innført fra nyttår er det opp til den enkelte kommune selv å bestemme om man vil ta betalt for elbiler.

Krever aktivt vedtak

Ifølge Norsk elbilforening har Trondheim og Tønsberg vedtatt at elbiler skal likestilles med andre biler fra nyttår.

Bergen, Oslo, Drammen, Kristiansand og Sandnes er blant kommunene som har gjort et aktivt vedtak om at fritaket av elbiler skal fortsette.

– Rett og rimelig

Ifølge Hordaland er det ikke gjort noe aktivt vedtak i Voss kommune, slik de nye forskriftene krever, men kommunen har likevel valgt å være i front på avgift for elparkering.

Bileier Heljar Birkeland sier følgende til lokalavisen:

– Ja, jeg mener det er rett og rimelig at det skal være like vilkår for parkering. Elbilene er så sterkt subsidierte at det blir litt i overkant.