Nå må mannen i 60-årene i fengsel, dømt for dyresex og store mengder overgrepsbilder.

I rettssaken torsdag tilsto mannen forholdene har sto siktet for.

– En del av saken dreier seg om seksuell omgang med kyr og kalver på to gårder som ikke tilfører ham, sa aktor Sven Arne Dahl-Michelsen, som mente to og et halvt års fengsel ville være passende straff.

6–8 besøk årlig

Dahl-Michelsen sa overgrepene mot dyr skal ha skjedd over to lengre tidsperioder, fra 2001 til 2009 og fra 2010 til 2015. De to gårdene der misbruket skjedde ligger nord i Bergen.

Allerede i dag er dommen klar. Mannen dømmes for misbruk av dyr over en periode på 15 år, og for å ha hatt over 2,2 millioner overgrepsbilder og -videoer i hjemmet sitt.

Mannen dømmes til to år fengsel, noe lavere enn aktors straffeforslag.

I rettssaken, som gikk for lukkede dører, vedgikk mannen at dyremisbruket skjedde regelmessig, med seks-åtte besøk hvert år. «(...) men ikkje alle gonger var det samkvem, og ikkje alle gonger lukkast den sikta med å ha samkvem», heter det i dommen.

Mannen har sittet snart ett år i varetekt, det kommer til fradrag i straffen.

Forsvarer: - Anker sannsynligvis ikke

Mannens forsvarer, advokat Kaj Wigum, sier dette:

– Jeg konstaterer at den utmålte straffen er vesentlig lavere enn påtalemaktens påstand.

– Er det aktuelt å anke?

– Dommen blir sannsynligvis ikke anket, svarer Wigum.

BT kommer tilbake med mer fra dommen.