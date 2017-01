Hvem tror du at du er?

HJEMSTED: De grønne og oransje punktene viser stedet hvor de eldste kjente for- mødrene og forfedrene til dem jeg deler litt DNA med bodde. Sør for Trondheim antar jeg er DNA-treff på morssiden, og nord for Trondheim fra min fars side. ILLUSTRASJONSGRUNNLAG: FAMILITREEDNA.COM, SHUTTERSTOCK