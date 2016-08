Brannvesenet gjennomsøker det ubebodde huset for å være helt sikker på at det ikke var folk der.

- Vi holder nå på med grovsøk i huset. Vi har ingen holdepunkter for at det har vært folk i det ubebodde huset, men det er jo en grunn til at det har begynt å brenne, opplyser vaktkommandør Håkon Myking ved 110-sentralen.

- Det er full fyr i et hus i Knarrevik på Sotra. Huset, som skal være ubebodd, er fullstendig overtent, opplyste vaktkommandør Ole Jakob Hartvigsen ved 110-sentralen i Hordaland til BT tirsdag morgen.

Brannvesenet rykket ut med flere biler fra Hovedbrannstasjonen og Laksevåg stasjon.

Brannvesenet fikk melding om brannen klokken 07.08 tirsdag.

Politiet meldte om mye røyk i området. Brannen var synlig fra riksvei 555.

- Vi begynner å gå tom for vann, slik at vi er på vei med ny tankbil. Huset kommer til å brenne ned, og vi foretar nå en kontrollert nedbrenning, sier Ronald Drotningsvik, vaktkommandør ved 110-sentralen, til BT klokken 07.45.