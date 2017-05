Da eieren ikke fant noe nytt landfeste, ankret han opp sjøhuset midtfjords. Søndag fløt det ikke mer.

– Huset har ligget og flytt inne i fjorden to år. Vi har lurt på om noen skulle gjøre noe med det, men det har ikke skjedd noe, sier Bente Boge.

Hun passerte det lite flytedyktige sjøhuset i Eidsfjorden i Vaksdal i dag ettermiddag. På Facebook postet hun følgende melding:

«Er dette det siste vi ser av drivhuset?»

Brukte fire ankere

Ifølge lokalavisen Valsdalsposen, lå sjøhuset først fortøyd i Hesjedalsstå i Eidsfjorden. Høsten 2016 måtte imidlertid eieren finne ny lokasjon til bygningen.

– Jeg fant ikke noe nytt landfeste, og måtte til slutt bare ankre opp ute i fjorden, uttalte eieren til lokalavisen i januar i år.

Der fortalte han også at tross bruk av fire ankere, så hadde huset flyttet seg frem og tilbake rundt en kilometer.

– Det er ikke fare for at huset treffer land. Til sommeren holder jeg frem med oppussingen av sjøhuset, og trolig tar jeg det med meg ut av kommunen, fortsatte han.

Duppet på fjorden

Det arbeidet kan han imidlertid se langt etter nå. Søndag ble huset funnet flytende som en dupp i fjorden. Bare taket var synlig, mens vegger og gulv hadde sunket under havoverflaten.

– Det som har skjedd er at anretningen har gått ned på et eller annet vis, sier Torstein Mehus, leder for kommunalteknisk drift i Vaksdal kommune.

Han er godt kjent med sjøhuset. Ifølge Vaksdal har det nemlig kommet mange klager til offentlige myndigheter om huset. Både kommunen, lensmannen og Kystverket har vært inne i bildet.

Ingen har imidlertid grepet inn. Alle har trodd at en annen instans enn seg selv hadde ansvaret for å få fjernet sjøhuset.

Må fjerne huset

– Vi har tenkt at noen må ta affære. Det kan ikke være lovlig å ha det liggende ute i fjorden umerket. Du kan jo kjøre på det om natten. Hva om det kommer en båt i full fart, spør Bente Boge, som har hytte i området.

Men hva skjer med sjøhuset nå, da?

– Eieren har fortalt oss at han har hatt kontakt med forsikringsselskapet sitt i morgen. Enten må de sammen få fjernet huset, eller så må han alene komme med en plan om hvordan de skal få fjerne dette, sier Mehus i Vaksdal kommunen.

– Er sjøhuset forsikret?

– Han påstår det.

BT har ikke lykkes å komme i kontakt med eieren.