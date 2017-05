Ballongselgere som brant inne med varelageret sendte store klaser av heliumballonger rett til værs i Bergen.

Ved 22-tiden har de fleste 17. mai-bodene i sentrum pakket sammen, og ballongselgerne har gitt seg for dagen. Mange av dem valgte å sende resten av varelageret rett opp i luften.

– Ikke bra

Mange lesere har tatt kontakt med BT med bilder av store klaser som stiger til værs.

Kenneth Arnesen var på tur forbi Bystasjonen ved 21.30-tiden da han oppdaget et par svære klaser med ballonger i luften. Like etter fikk han øye på tre ballongselgere. En av dem var i ferd med å sende av gårde store mengder ballonger.

RUNE CHRISTOPHERSEN

– Dette er ikke bra, sier han, og viser til at all plasten i ballongene havner i naturen. I tillegg er det sløsing med helium, som er en ressurs som vi før eller siden vil gå tom for.

Fraråder heliumballonger

Nylig skrev BT at en avdelingsdirektør på Haukeland fraråder folk å kjøpe heliumballonger, fordi gassen er en begrenset ressurs som blant annet brukes i kreftbehandling.

I tillegg har det vært mye oppmerksomhet om forurensing av havet, etter at en hval på Sotra ble funnet med 30 plastposer i magen.

Christoph Noever

– Gir bort gratis

– Salget har vært dårlig, sier en av selgerne til BT. Han har bundet ballongene til et bosspann og sier han ikke kommer til å la dem fly av gårde.

– Nå gir vi ballongene bort gratis. Hvis det blir noen igjen, skal vi tømme dem for gass og kaste dem i bosset. Men jeg ser at mange andre bare slipper dem, sier han.

Arnesen er sikker på at selgerne han så ikke mistet ballongene ved et uhell.

– Det var helt tydelig at de bevisst slapp dem fra seg. De har vel stått der i hele dag og blitt lei, sier Arnesen.

Han mener selgerne heller burde ha skåret hull i ballongene og kastet restene i bosset.