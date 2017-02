Anne-Lise Berge mistet sønnen som følge av narkotikabruk. Nå vil hun gi en gave til rusmisbrukere og deres familier.

16. desember 2012 døde Fredrik Berge på ferie i utlandet. Han ble 39 år gammel, og moren opplyser at dødsårsaken var organsvikt som følge av mange års narkotikamisbruk. Hun bruker ord som «forferdelig» og «grusomt» når hun beskriver tiden etterpå.

Inviterer til gratiskonsert

– Både han og vi var klar over at han skulle dø. Først nå begynner hverdagen å komme tilbake, sier Berge.

Høsten 2016 kontaktet hun Calle Hamre, kjent bergensmusiker med sterkt engasjement for rusmisbrukere.

– En rusmisbruker jeg møtte beklaget seg over at han ikke hadde penger til å gå på konserter. Jeg bestemte meg for å arrangere en gratiskonsert og ba Calle om hjelp. Konserten blir en markering for rusmisbrukere, pårørende, frivillige, venner, kort sagt alle som er berørt av rusmisbruk, sier Berge.

Konserten arrangeres fredag kveld i Korskirken. Berge har hentet inn sponsorer, Hamre musikere. Han stiller med William Hut og Viggo Krüger, Tine Taule, Simen Walle, koret Dixie og Bergen Beat-legenden Helge Nilsen, for å nevne noen.

Ønsker å skape en god følelse

Skuespiller Tore Nysæther deltar også, sammen med Thor Brekkeflat, som blir kveldens konferansier. Han forrettet forøvrig begravelsen til Fredrik Berge.

– Det skal bli en flott konsert med et variert innhold, og den blir altså gratis. Vi ønsker ikke at folk skal sitte her og ta til tårene. Når de går herfra, skal de forlate kirken med en god følelse, forteller Hamre.

I november 2012 arrangerte Berge gratis julekonsert for rusmisbrukere, også den gang i Korskirken. Det skjedde bare noen uker før sønnen døde.

– Han bidro faktisk med pengestøtte til konserten. Det er det ingen som vet, forteller moren.

En glad, ung gutt

Hun beskriver sønnen som «ingen typisk gatenarkoman».

– Han var stort sett i arbeid og var daglig leder i flere firma. I lengre perioder var han rusfri, vi forsøkte å hjelpe, men kroppen klarte ikke mer.

Berge beskriver eldstesønnen som en glad, ung gutt med gode karakterer på ungdomsskolen. Han vokste opp med to yngre brødre, lærerfar og mor som drev eget selskap. På yrkesskolen begynte han på tømrerlinjen. Moren forteller at sønnen var kunstnerisk anlagt og trivdes på skolen, inntil han kappet en finger av seg.

Oppdaget sprøytestikkene

– Han ble deprimert, begynte å skulke og droppet ut av skolen, gikk arbeidsledig. Han fortalte at han røykte hasj, noe vi ikke likte, men han sa det var svært begrenset bruk, forteller hun.

En sommerdag, da Fredrik var over 30 år, trakk han opp genseren sin på armen.

– Vi satt i hagen vår da jeg så armen hans og sprøytestikkene. Da gikk han på heroin, det var et sjokk. Det er viktig å understreke at han var klar 90 prosent av tiden. Jeg spiste lunsj med ham hver uke og savner ham veldig, forteller moren.

Berge og Hamre reagerer på samfunnets syn på rusmisbrukerne. Begge mener det gjøres for lite på feltet. De snakker om mangel på ettervern, rusmisbrukere som blir isolert fordi de ikke har andre venner enn dem i miljøet.

– Da er det også vanskelig å bli stoffri, påpeker Berge.

– De fleste kjenner noen

– Jeg opplever at det er en «vi og dem»-holdning. Vi snakker om «de narkomane», på lik linje med «romfolket» eller «innvandrere». Samfunnet vårt er veldig lite raust. De som ikke passer inn, faller ofte langt utenfor. De blir stigmatisert og satt i båser. Konserten er en solidaritetsmarkering for rusmisbrukerne, men alle er velkomne, understreker Hamre.

– Var det vanskelig å få musikere til å stille?

– De som hadde anledning, sa ja. Det er jo sånn at de aller fleste i samfunnet kjenner noen som lider som følge av rus, og musikerne vil gjerne bidra. Så det var ikke vanskelig å få ja, svarer Hamre.