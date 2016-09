Været spiller bare delvis på lag når Stoltzekleiven Opp arrangeres for 38. gang denne helgen.

Høytrykket som har gitt nokså tørt vær den siste uken holder stand det meste av uken, men typisk nok kommer et lavtrykk når det nærmer seg start for årets løpere.

– Vi får en liten forsmak fredag, med økende vind og litt regn. Lørdagen blir det litt bedring, før det øker på inn mot søndag, oppsummerer Beate Tveita, meteorolog ved Vervarslinga på Vestlandet.

Skyet og gløtt av sol

Det blir skyet til halvskyet de neste dagene – stort sett oppholdsvær, med mulighet for gløtt av sol. Mandag og torsdag kan det komme regn, men ikke store mengder.

– Høytrykket som vi har hatt liggende over Skandinavia den siste tiden ligger fremdeles over oss, så det holder seg tørt utover uken, sier meteorolog Beate Tveita ved Vervarslinga på Vestlandet.

Men så, mot slutten av uken, ser det ut til at høytrykket slipper og beveger seg østover mot Russland. Dermed er det fri bane for et lavtrykk som kommer fra Island.

– Fredag blir det grått med litt regn hele dagen og økende vind, opp til kortvarig kuling. Dette kan passere i løpet av ettermiddagen, så det er mulig at de som løper til slutt får en liten fordel, sier Tveita.

Våtest på søndagen

De beste løperne, som er i seedet gruppe, skal i sving lørdag.

– Lørdagen blir det en bedring. De som springer da får stort sett oppholdsvær, men det blir fortsatt litt vind, sier Tveita.

Familiedagen søndag ser ut til å bli helgens våteste.

– Fra lørdag kveld til søndag vil det mest sannsynlig komme inn en større nedbørsmengde, som gir en del regn søndag, sier Tveita.

Deretter viser langtidsvarselet lavtrykksaktivitet og høstlig vær.