Nå som høsten nærmer seg med lavere temperaturer og mye nedbør, er det flere enn oss på to ben som trekker innendørs. Slik kan du unngå og bekjempe årets smågnagere.

Det er en regntung morgen og vi er på jakt etter rotter og mus på Olsvik, sammen med skadedyrbekjemper Asbjørn Sjøthun som til daglig jobber ved PELIAS skadedyrkontroll. På en vanlig arbeidsdag er Sjøthun ute på rutineoppdrag til faste og nye kunder, er på oppdrag hos butikkjeder en gang i året og tar imot ulike henvendelser fra privatpersoner. I dag var han ute på rutinekontroll igjen, og gir oss et innblikk i sitt arbeid, mens vi tråkker rundt i det våte gresset.

Sjøthun var her i forrige uke også på oppdrag og satt opp kasser med difenakum gift rundt huset og reiser ofte på slike etterkontroll for å sjekke og fylle disse med ny gift.

- Det er ikke ofte jeg møter på døde rotter på disse oppdrag, men hvis giften må etterfylles, er dette et tegn på at skadedyr har vært innom, sier Asbjørn Sjøthun i PELIAS skadedyrkontroll.

- Norge har vi kun en rotteart – brunrotta som er en vanlig art i bebyggelse, særlig i bystrøk. Vi har mange typer mus, men de vanligste som kommer inn i hus er småskogmus, storskogmus, klatremus og husmus som utfører størst materiell skade.

Hull i vegger og gulv

Hos PELIAS norsk skadedyrkontroll tror de ikke vi er inne i et museår, men merker allerede nå at mus og rotter er aktuelle igjen.

- På Vestlandet med lite snø å hjemme seg under, vil skadedyr som mus og rotter søke mot hus og bygninger uansett, sier kvalitet og serviceansvarlig Bjørn Eide.

Selskapet jobber med blant annet skadedyrbekjempelse. Det er ikke mange hendelser som er meldt inn enda, men når høsten er god i gang leter mus og rotter etter ly i bolig og bygninger.

Mus kommer igjennom de minste hullet og trenger bare noen få centimeter for å krype inn i boliger.

- Pass på at det ikke er større åpninger enn 6mm oppunder bordkledning, dette kan tettes med noen børster eller musebånd. Det må også være netting i ventiler. Og enkle råd som å lukke kjeller vinduer og dører er også gode tiltak for å unngå mus på besøk, sier kvalitet og serviceansvarlig Bjørn Eide.

- For å redusere sjansen for å få rotter og mus i huset kan en forholdsvis effektiv metode være å tette igjen smutthull med dertil egnet netting, ikke minst under kanten på huskledning, sier Ingvar Byrkjedal, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen.

Ifølge Byrkjedal utfører særlig mus og rotter store materielle skader i treverk, ødelegger isolasjon rundt vannrør og lager hull i gulv og vegger.

-De legger også igjen mye avføring som gir lukt. Innendørs kan de bl.a. gnage i trevirke, gnage på elektriske ledninger, ta for seg av tilgjengelige matvarer, grise til med lort og ligge og råtne når de er døde, med tilhørende luktplage, sier Ingvar Byrkjedal, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen.

Når man mater fugler i nærheten av boligen, er det også større sjanse for at den kan finne seg en vei inn i huset og til å slå seg ned i nærheten, sier skadedyrbekjemper Asbjørn Sjøthun.

- Det er det som er problemet i sentrum, hvor det ligger mer forsøpling. Hvis en rotte for velge mellom en tør rottegift eller fersk kebab, så er det et lett valg.

Gode råd

Det er ikke lov å sette ut åte mot mus eller rotter utvendig, her må det søkes hjelp fra godkjente skadedyrbekjempere. Eide har likevel noen gode råd til innvendige anbefalinger mot årets gnagere.

- Innvendig kan man bruke klappfeller, som ikke må settes slik at andre husdyr eller barn bli skadet, disse må da etterses ofte. En død mus i fella gjør at ingen flere går i den.

Ifølge Eide er det fult mulig å bekjempe gnagerne med mekaniske metoder, men at noen likevel benytter giftstoffer som pesticider.

- Fordelen med giftstoffer er at man kan ta livet av mange mus eller rotter på kort tid. Det tar noen dager før musa dør av giftstoffet, noe som igjen gjør at de ikke finner ut at det er dette de dør av, og dermed vil resten av musefamilien fortsette å spise giftstoffet. Ulempen er at det kan bli liggende en død mus i en vegg, som kan avgi en søtlig, kvalmende lukt noen uker.

Skadedyrbekjemper Asbjørn Sjøthun mener mekaniske feller ofte brukes i gamle hus og kjellere, men vil ikke anbefale noen å bruke bruke giftstoffer innendørs.

Og legger til at giftstoffer kan være helsefarlige og skadelig for miljøet, men et godt alternativ til ute områder.

- Problemet med mekaniske feller er at det kreves hyppigere kontroll for å sette ut nye feller. Dette er et alternativ som gjerne brukes innendørs der det er mulig, men vi bruker derimot giftstoffer ute der det er et problem.

Fare for smitte

Forut for materielle skader, kan skadedyr også forårsake sykdommer. Rotter forekommer mest på høsten og er kjent som sentrumsdyr som trives i hagen. Men til forskjell fra mus utgjør disse en større fare og kan medbringe smittsomme sykdommer.

- Rotter kan fremdeles overføre sykdommer til mennesker. I Norge er vi nok mest bekymret for en del sykdommer som medfører diaré, f.eks smitte av salmonella, campylobacter, e-coli osv. Men listen over sykdommer som rotter kan spre er lang, sier seniorforsker Arnulf Soleng ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Og legger til at rotter gjerne holder til i urene områder, f.eks. kloakken, og har nok derfor større potensial til å spre slike sykdommer til mennesker enn det mus har. Rotter er større dyr, og kan dermed gjøre større materielle skader enn mus.

-Mus kan også overføre de samme sykdommene som rotter gjør. I tillegg kan klatremus overføre musepest til mennesker. Men rotter sprer ikke musepest – noe klatremusa gjør, sier seniorforsker Arnulf Soleng ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.

En del sykdommer smitter ved at dyrene kommer i kontakt med mat eller steder der det skal lages mat, mens andre kan smitte gjennom vann, eller ved at man puster inn støv fra ekskrementene. Dette varierer fra sykdom til sykdom.