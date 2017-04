For ett år siden satt han selv i salen som russ. I år sto Hogne Borgen Brekke (20) på scenen og fortalte om hvordan han nesten mistet livet i russebussulykken i Arnanipatunnelen.

– Vær forsiktige. Ta vare på hverandre. Kos dere og ha en fin russetid.

12. mai, natt til torsdag. Russebussen «Black Rock City» er ute og ruller. Hogne Borgen Brekke, da 19 år gammel, er bussens musikkansvarlige.

Hogne sier han tror at han gikk opp på busstaket for å fikse et problem med aggregatet. Men han husker det ikke. Han husker ikke noe fra den kvelden.

Så kjører bussen inn i en tunnel. Hogne blir truffet i bakhodet av belysningen i tunneltaket, mister bevisstheten og store mengder blod.

Da bussen kommer ut av tunnelen, finner kameratene ham livløs på taket. De ringer nødetatene og legger ham i stabilt sideleie. Hogne blir fraktet i all hast med luftambulanse til Haukeland universitetssykehus.

Familien blir tilkalt. Etter noen timer får de beskjed om at Hogne er klinisk død.

EIRIK BREKKE

Ville gjerne si noen ord

– Det ser ikke bra ut. Ingen tror han overlever. Han blir lagt i kunstig koma – det er viktig at han får nok oksygen til hjernen. Etter mange operasjoner ser legene endelig tegn til liv. Først etter mange uker kan de slå fast at Hogne kommer til å overleve.

Det forteller Jon-Kenneth Heltne i Norsk Luftambulanse. Han var på vakt natt til 12. mai, da det gikk galt i Arnanipatunnelen og Hogne nesten mistet livet. I dag sto han sammen med Hogne på scenen, fremfor 3000 bergensruss, under luftambulansens årlige trafikkholdningskampanje.

For to dager møttes de to for første gang siden ulykkesnatten. Det var også første gangen Hogne og familien fikk høre Heltnes historie om hvordan den livstruende skadde russegutten ble fraktet til Haukeland.

– Da vi møttes fortalte Hogne at han gjerne ville komme her i dag og si noen ord, sier Heltne.

EIRIK BREKKE

Kjempet seg tilbake

Hogne har kjempet seg tilbake til livet mot alle odds. I juni ble han utskrevet fra sykehuset og startet opptreningen på Nordåstunet rehabiliteringssenter. 20-åringen sliter fremdeles med å finne ord, men var klar i talen til russen.

Bak scenen etter arrangementet sier han til BT at han håper han har hjulpet til å inspirere russen til å tenke på trafikksikkerhet.

Det er tydelig at dette er viktig for ham.

Rørte hele salen til tårer

Siden 1989 har 75.000 russ vært gjennom Norsk Luftambulanses trafikkampanje. Hvert år stiller politi, prester, trafikkofre og pårørende opp for å fortelle russen hvor galt det faktisk kan gå.

– Fremfor oss lå Ida. 18 år og borte for alltid.

6. februar 2014 ble Ida Havneraas Sandven revet bort fra familie, venner, kjæreste og livet. På vei til en hyttetur med vennene krasjet bilen hun var passasjer i med et vogntog. Livet sto ikke til å redde.

– Dette er alle foreldres mareritt. Vær så snill, ta vare på hverandre og kjør forsiktig, sier mammaen til Ida, Tone Sandven.

Hun rørte hele salen til tårer med den sterke og vonde historien om kvelden da den livsglade datteren døde.

– Mamma skal slippe dette

«Det er en sorg i verden, som ingen kan lette. At det var for sent, når du skjønte dette.»

Lysene i Grieghallen slås på. På skjermen lyser fremdeles bilder av forferdelige trafikkulykker. Russen tørker tårer og forlater salen i stillhet.

– Det var en sterk opplevelse. Man tenker alltid «dette skjer ikke meg». Men det tenkte også de som fikk livene snudd opp ned på bare noen sekunder, sier Siver Rannestad (19).

EIRIK BREKKE

Han og venninnene står samlet utenfor Grieghallen. For få dager siden startet de russetiden.

– Spesielt vondt var det å se mammaen til Ida. Det hun har vært igjennom vil jeg aldri at min mor skal oppleve, sier Rannestad.

– Jeg fikk dårlig samvittighet. Vi har russe-van og er altfor lite flinke å bruke bilbelte. Fra nå av skal beltet alltid være på, sier Andrine Aase.