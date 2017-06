– Jeg har kols og hjerteproblemer, men her er det ingen nåde. De kaster meg ut fra leiligheten på dagen, sier Hjørdis Løtvedt.

77-åringen har nettopp hatt besøk av folkene som har oppdraget med å fjerne henne fra leiligheten når BT kommer på besøk.

– Dette er helt forferdelig. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Flere menn banket på døren i morges og ba meg om å pakke sammen tingene mine, og gjøre meg klar til å bli kjørt vekk, sier kvinnen, som bor i Garvergaten 15.

Bruker gåstol

Sønnene hennes, Jan Erik (57) og Geir Atle (49), er like fortvilet.

– De sier at de skal sende henne på hospits, men det vil ikke mor. Hun vil bo her ved Danmarks plass. Dette synes vi er hjerterått, sier yngstemann Geir Atle, som er trygdet og bor i Natlandsveien.

Broren, Jan Erik, går på metadon. Han er ofte hos moren for å hjelpe henne som han sier.

– Ja, hun bruker tidvis gåstol for å komme frem, men klarer seg for det meste greit. Det er ingen grunn til at hun ikke lenger skal få bo her, sier han.

Marita Aarekol

Beskyldt for innbrudd

Om forklaringen moren har fått på utkastelsen, oppgir han følgende:

– En nabo i boligkomplekset beskylder meg for å ha begått innbrudd i boder i kjelleren. Jeg bor tidvis sammen med min mor for å ta vare på henne, men jeg vil ikke ha på meg at jeg er en tyv, sier 57-åringen.

Han har ikke hørt om anmeldelse på verken innbrudd eller noe annet fra politiet.

– Skulle tro politiet ville lage sak av det hvis det var noe i dette, sier han.

Marita Aarekol

– Ikke sovet om natten

Hjørdis Løtvedt sier at hun ikke har noe ønske om å komme på hospits.

– Jeg betaler regninger og lever et rolig liv såfremt jeg får være i fred. Etter at jeg ble varslet om utkastelse, har jeg ikke sovet om natten. Det er fælt å bli satt på gaten, sier hun.

I brevet fra namsmannen om utkastelse heter det:

«Utkastelsen gjennomføres ved at De og Deres løsøre fjernes fra boligen. Dersom de nekter å fjerne Dem frivillig, vil politiet bli tilkalt.»

77-åringen sier at låsen inn til leiligheten allerede er skiftet, og at alt nå bare er et kaos i leiligheten.

Marita Aarekol

Vil kaste ut på skånsom måte

Hjørdis Løtvedt har signert på at taushetsplikten kan oppheves i denne saken.

Per Øyvind Valland er fungerende namsfogd i Bergen. Han sier at det må foreligge et tvangsgrunnlag som å kunne gjennomføre en utkastelse.

– I dette tilfellet er det slik at leietaker hadde en kontrakt som er gått ut på dato. Denne er ikke forlenget. Hva som er eventuelle den bakenforliggende årsaker kan ikke namsmannen svare for. Vi står kun for tvangsfullbyrdelse etter loven, sier Valland.

Han sier at saksbehandler hos namnsfogden og representanter for Nav har vært i leiligheten i dag.

– Vi har forstått at kvinnens helsetilstand ikke er spesielt god. Vil vil foreta utkastelsen på en så skånsom måte som mulig. Hun har skrevet under på et papir der hun søker om en annen midlertidig bolig, sier Valland.

– Skammelig

Hjørdis Løtvedt sier at hun kanskje ikke har 100 prosent orden i papirene sine.

– Men at de skal kaste ut en gammel dame på dagen, synes jeg er skammelig.

Direktør Bjarte Høysæter i Etat for boligforvaltning i Bergen kommune bekrefter at de har en utkastelse på gang i dag, men ønsker ikke å gå nærmere inn på årsaksforhold. Han henviser til namsfogden.