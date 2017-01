Da ekteparets hus brant, krevde de erstattet gull for en million kroner og 500.000 kroner i kontanter. Men de ble ikke trodd i retten.

– Dette er i samsvar med Frendes syn på saken og selskapet er tilfreds med at de får medhold i domstolen, sier advokat Claus Krag Brynildsen, som førte saken for forsikringsselskapet Frende i retten.

– Fetterens penger

Det var i 2013 at huset deres ble totalskadet i brann på Sotra. En drøy uke etter brannen hadde ekteparet en samtale med en representant for forsikringsselskapet Frende.

Der opplyste ekteparet at de hadde en halv million kroner liggende i kontanter inne i huset da det brant. Videre var det to sett med gull som hver var verd en halv million kroner. Det ble opplyst at den halve millionen ble oppbevart for en fetter av mannen. Fetteren ønsket ikke at en fremtidig kone skulle vite at han hadde så mye penger på konto.

Gullet taksert

Frende hadde flere møter med ekteparet fremover. Selskapets representanter gjennomgikk skadeoppgaven, men ekteparet sto fast på at de krevde gull og penger dekket. Dessuten ga de opplysninger om at de hadde verdigjenstander som selskapet mente ikke kunne stemme. De krevde blant annet en dobbeltseng til 25.000 kroner dekket. Det viste seg at sengen kostet 2500 kroner.

3. januar 2014 informerte Frende om at de mente ekteparet hadde mistet sine krav fordi de bevisst hadde gitt uriktig forklaring under oppgjøret. Paret gikk deretter til sak mot selskapet, men tapte i Bergen tingrett.

Gullet, som ifølge skadeoppgaven var verd en million kroner, ble taksert av en gullsmed. Gullsmeden fastslo at det ikke var gull og at smykkene hadde lav verdi. Pengene som de paret påsto lå i huset var heller ikke forsikringsselskapets ansvar å dekke, fordi de ikke tilhørte ekteparet.

500.000 på kjøkkenet

Ifølge ekteparet lå pengene i en konvolutt på kjøkkenet. På stedet der pengene skulle ligge ble det etter brannen funnet andre papirer, men ingen penger.

Retten mener at ekteparets reelle krav var 3,2 millioner kroner. Frende har totalt utbetalt 1,3 millioner kroner til familien og panthaver. Ekteparets barn har fått over 200.000 kroner til sammen.

De har dermed fått dekket 40 prosent av verdiene. Retten er klar på at ekteparet bevisst ga uriktige opplysninger under forsikringsoppgjøret og at de måtte vite at det kunne gi dem erstatning som de ikke hadde krav på.

Det har ikke lyktes BT å få en kommentar fra ekteparets advokat.