LEI AV Å VENTE: Et sted i dette området mellom Eikås og Breistein er det ventet at det sørlige løpet av Nyborgtunnelen vil komme ut. Statens vegvesen har anslått prislappen på veiprosjektet til rundt fem milliarder kroner. Lindås-ordfører Astrid Aarhus Byrknes og Svein M. Nordvik, daglig leder for Nordhordland Næringslag, har dårlig tid. FOTO: Privat