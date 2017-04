– Egentlig burde vi ikke ha tatt en eneste bilist, sier UP-sjefen.

Det er kanskje ikke så overraskende. Men du må altså regne med å treffe på Utrykningspolitiets mannskaper dersom du har tenkt deg på påskeferie i vårt distrikt.

I år varsler UP at de kommer til å ha alt tilgjengelig påskemannskap ute på veiene allerede fra i dag, fredag.

– Dere bilister vil treffe oss på alle strekninger som leder til påskeferiedestinasjonene, sier UP-sjef Terje Oksnes, som ikke vil være mer konkret enn som så.

Nedslående i fjor

Det vil i praksis si, som kartet over viser:

E16 Bergen-Voss

E16 Voss-Filefjell

E134

Fylkesvei 7 over Hardangervidda

E39 nordover og sørover

Fjorårets påske ble en dyr påske for ganske mange bilister. Mer enn 500 ble bøtelagt for å ha kjørt for fort. 51 kjørte så fort at de mistet lappen.

Statistikken ble av politiet selv betegnet som nedslående og trist. På én av kontrollpostene, E39 ved Bjerkrheim i Rogaland, var det så mange som brøt fartsgrensen at politiet ikke hadde mulighet til å stanse alle.

– Vi er ute med noenlunde samme antallet biler denne påsken, advarer Oksnes.

– Egentlig burde vi ikke ha tatt en eneste én. Det bør ikke være tvil i trafikantenes oppmerksomhet: Det kommer til å være kontroller i hele påsken, sier UP-sjefen videre.

877 mistet lappen i fjor

UP-distrikt vest, det vil si Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, stanset rundt 130.000 kjøretøy i kontroller gjennom fjoråret. Av disse fikk litt over 15.000 en reaksjon for å ha kjørt for fort.

– Av disse igjen var det 877 som fikk førerkortene sine beslaglagt. Sammenlignet med tidligere år lå fjoråret på det jevne, sier Oksnes.

– Har du noe du vil si til dem som skal ferdes på veiene i påsken i år?

– Det er jo det vanlige, da. Vis hensyn. Kjør forsiktig. Når du reiser på påskeferie så skal du egentlig kun rekke din egen fritid. Det er ikke så lurt å bruke reisen til og fra til å ta høy risiko, sier Oksnes.

Skal du ut på veiene de kommende dagene? BT følger trafikken direkte.