FORSINKET: Her skal det komme et sykehjem. Det er forsinket grunnet en planlagt volleyballhall som ble ble flyttet ut av reguleringsplanen. Inger-Johanne Knudsen og Per Stiegler i Eldrerådet er svært kritiske til institusjonsplanen for Bergen som skal opp i bystyret onsdag. FOTO: Roar Christiansen