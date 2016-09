Bybanebygging kan komme i veien for syklistenes drøm.

Snart kan syklister glede seg over ny sykkeltrasé gjennom sentrum, over Bryggen og ut i Sandviken.

Men gleden kan bli kortvarig. I byrådssaken heter det at byggestart for den nye traseen kan skje i 2017. Men store deler av traseen som er valgt ut, kan måtte graves opp igjen når Bybanen noen år senere skal bygges omtrent akkurat samme sted.

«I sentrum og deler av Sjøgaten, følger sykkeltraseen den fremtidige bybanetraseen mot Åsane. Byråden understreker at behovet for bedre løsninger for sykkel gjennom sentrum er så stort at tiltaket trolig vil gi betydelig nytte og gevinst selv med noen få års levetid. Det er like fullt nødvendig å legge til grunn en enkel standard på denne strekningen, noe det også legges opp til i forprosjektet» heter det i innstillingen fra byråd for miljø og byutvikling Anna Elisa Tryti (Ap).

Skjedde også på Flesland

Bystyrerepresentant Sondre Båtstrand (MDG) reagerer på denne forutsetningen.

- Vi husker jo oppstyret som ble da deler av den nyanlagte sykkeltraseen mellom Birkelandsskiftet og Flesland måtte graves opp igjen, fordi Bybanen tok plassen. Nå ser det ut som om kommunen gjør akkurat det samme igjen, nemlig bruker sykkelveimidler på et tiltak som bare skal stå noen få år, sier han.

BT skrev flere ganger om sykkelveien til Flesland, som kostet 46 millioner kroner å bygge i 2011. Et par år senere ble den igjen stengt, i byggeperioden for Bybanen. Nå er den reetablert, med en delvis ny trasé på Kokstadflaten.

Daværende leder av komite for miljø og byutvikling, Ruth Grung (Ap), var den gang kritisk til det borgerlige byrådet, og mente at det kunne takke seg selv for at de 46 millionene ikke kunne brukes på en trasé som flere syklister har glede av.

- Den eneste sykkelveien som byrådet hadde klart å regulere langs en stamvei, var den berømte sykkelveien til Flesland. Derfor ble den bygget, sa Grung.

Vet ikke ekstrakostnaden

Båtstrand har derfor stilt Grungs partikollega, nåværende byråd Tryti, om byrådet har regnet på ekstrakostnaden ved å etablere en midlertidig sykkelvei som så skal fjernes og deretter reetableres.

Dette svarer Tryti i sitt skriftlige svar:

«Det er så langt ikke regnet på ekstrakostnaden ved at deler av strekningen kan komme i konflikt med fremtidig bybanetrasé (..). Byråden er derimot trygg på at tiltaket vil ha betydelig positiv effekt for syklende og gående, en effekt som langt vil overstige kostnadene med å reetablere deler av strekningen i forbindelse med bybaneprosjektet. En realisering av dette prosjektet vil skape en dramatisk forbedret situasjon for syklister som skal inn til og gjennom sentrum.»

BERGEN KOMMUNE

Hun fortsetter:

«Byråden vil minne om at bystyret gjentatte ganger har påpekt viktigheten av å få gjennomført sykkeltiltak i sentrum (...) Byrådet ønsker å legge til rette for raskest mulig gjennomføring av prosjektet, slik at også effekten av tiltaket – både permanente og midlertidige elementer – blir størst mulig.»

- Krevende anleggsfase

Miljøpartiet De Grønne var i sin tid imot å bygge bybane langs Bryggen. Båtstrand mener at denne saken styrker det standpunktet.

- Ekstrakostnaden ved bygging, graving og nybygging av sykkelvei burde vært med i regnestykkene da bybanetrasé ble valgt, sier Båtstrand.

Han mener dessuten at det burde vært opplyst om at en trasé over Torget og Bryggen ville forpurre sammenhengende sykkelvei i sentrum.

- Det har vært lite fokus på hvor krevende anleggsfasen for dagsløsning over Torget og Bryggen er, og at dette kan forsinke videre utbygging av Bybanen, sier han.

Kan ikke love

Båtstrand spurte også Tryti om hun kunne garantere en sammenhengende sykkeltrasé gjennom sentrum i byggeperioden for Bybanen. Det kan Tryti ikke.

«Bygging av bybanetrasé og annen infrastruktur i by, gir alltid trafikale utfordringer i anleggsfasen. I Bergen sentrum er det større aktivitet, større konkurranse om areal og et mer sårbart trafikksystem enn noe annet sted i kommunen. Dette vil åpenbart komme til å gi utfordringer for alle trafikanter i anleggsperioden. Fremkommelighet og sikkerhet for myke trafikanter bør skjermes så langt det lar seg gjøre, men det er i dag ikke mulig å gi løfter om at gjennomgående sykkeltrasé kan opprettholdes i hele anleggsfasen» skriver Tryti.

- Jeg kan ikke unngå å bemerke at med bane i tunnel ville problemstillingene vært enklere – og permanent sykkelvei med god standard gjennom sentrum kunne kommet på plass tidligere, kommenterer Båtstrand.