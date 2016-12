Båten sank ved kai da «Urd» nådde sitt klimaks mandag kveld. Men ingen kan si hvem som eier den.

«Bergen: Damsgårdsveien. Ut for å sikre 45 fots seilbåt som slår mot land.»

Slik lød Twitter-meldingen fra brannvesenets alarmsentral klokken 20.37 mandag. Meldingen kom samtidig som ekstremværet «Urd» toppet seg, med orkan og vindkast over 140 km/t.

Elleve minutter etter den første meldingen kom den korte oppfølgeren: «Seilbåten er gått ned.»

- Lekker litt diesel

Tirsdag morgen kunne ingen offentlige etater si hva som nå vil skje med båten.

BT dro ut for å sjekke. Like utenfor Damsgårdsveien 143 fant vi båten, liggende på fem-seks meters dyp – så vidt skimtbar gjennom et tynt, flimrende lag av oljesøl. På kaikanten lå en grønn, avrevet trosse.

Kort tid etter ankom to fra Bergen brannvesen for å se nærmere på havaristen.

– Vi er her for å se. Vi vet egentlig ikke så veldig mye om båten. Det er litt diffust hvem som eier den. Vi må sjekke opp i det, sa utrykningsleder Morten Wigum.

– Den lekker litt diesel, sa makkeren hans, brannkonstabel Erik Hansen.

Sammen med brannfolkene sto også Jarle Nordanger, eiendomssjef i Frydenbø Eiendom. I området eier selskapet blant annet kaien der seilbåten gikk ned.

– Det virker som den er forlatt, sier Nordanger.

– Dere vet ikke hvem som eier båten?

– Nei. Den har ligget der en god stund. I hvert fall noen måneder. Vi har villet ha den vekk, nettopp fordi vi ikke har visst hvem eieren er.

Med forbehold om at han ikke er noen båtmann, beskriver Nordanger den sunkne seilbåten som selvbygget og med sementskrog.

Politiet: - Ingen eier har meldt seg

Heller ikke Bergen og Omland havnevesen vet hvem som eier båten, får BT opplyst via sentralbordet deres. Havnevesenet henviser til politiet.

I Vest politidistrikt sier operasjonsleder Lars Geitle dette:

– Vi har ingen opplysninger om hvem eieren er. Og ingen eier har meldt seg. Ikke til oss, i hvert fall.

Mindre skader enn fryktet

Forsikringsbransjen meldte litt tidligere i dag om færre skader enn fryktet i kjølvannet av andre juledags ekstremvær.

I 11-tiden tirsdag fortalte kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige om 100 skademeldinger inn til selskapet.

– Halvparten er bygningsskader forårsaket av sterk vind. Det er også meldt om skader på 20 båter og samme antall biler, sier Voll.

– Uværet var godt varslet, og det kan ha bidratt til at folk har vært godt forberedt og sikret seg mot skader.

Gjensidige har fått flest skademeldinger fra Hordaland og Rogaland, men det er også meldt om skader i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Agder-fylkene.

Forsikringsselskapet If opplyste til P4 tirsdag formiddag at de hadde fått inn 30 skademeldinger, og konstaterte også de at uværet gikk bedre enn man kunne frykte.

Til BA opplyser forsikringsselskapet Tryg om rundt 20 skademeldinger i Stor-Bergen-området og 45 på landsbasis.

– De fleste skadene er ting som har blåst i stykker. Ruter som er knust, trær som har blåst over ende. Det har også kommet et par meldinger om båter som har slitt seg, sier pressekontakt i Tryg, Arvid Steen, til avisen.