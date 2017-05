Airbus-helikopteret var innom Flesland før det kort tid etter styrtet i sjøen.

Politiet fikk melding om helikopterstyrten ved Sandviken i Bergen klokken 21.25 onsdag. En liten time tidligere, rundt klokken 20.30, landet helikopteret på Flesland for det som trolig var passkontroll og påfyll av drivstoff.

Det ett-år gamle helikopteret var da på vei fra Kirkwall på Orknøyene til Bergen, ifølge flightradar24. Tidligere er det blitt rapportert at det var på vei fra Shetland.

Eid av selskap utenfor London

Eieren av helikopteret er HQ Aviation Limited, som holder til i Uxbridge vest for London. De har en rekke helikoptre i flåten sin og flyr oppdrag over hele verden.

Natt til torsdag var ikke selskapet tilgjengelig for kommentar, men etter det BT erfarer har selskapet jevnlig fløyet gjester til Bergen.

Denne gangen gikk det imidlertid helt galt. Helikopteret, som er av modellen AS-350B-3 Ecureuil, fikk problemer da det kom inn for landing og styrtet i sjøen.

Tre menn var om bord

Tre menn var om bord. Én er alvorlig skadet, mens de to andre betegnes som lettere skadet, opplyser Helse Bergen.

Et øyenvitne så helikopteret da det kom til Flesland onsdag kveld og forteller at det lettet igjen rundt klokken 21.14.

Knappe ti minutter senere fikk politiet melding om at det hadde styrtet i sjøen ved Elsesro i Sandviken.

Landingsforsøk på superyacht

Flere vitner har beskrevet hvordan helikopteret var iferd med å lande på akterenden til superyachten «Bacarella» da det gikk i sjøen.

Redningsskøyten «Bjarne Kyrkjebø» var tilfeldigvis på et slepingsoppdrag like ved, og rykket raskt til stedet.

Bergensavisen omtalte den 60 meter lange yachten 1. mai i år.

Da sa en i mannskapet at det var hemmelig hvem som eide luksusbåten som er registrert i skatteparadiset Cayman Islands. Han opplyste videre at eierne pleier å fly til båten for å være der noen dager av gangen.