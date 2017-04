– Det var en veldig spesiell opplevelse. Det ble helt klart ukens høydepunkt, sier Terje Grønlund.

Sammen med kone og barn tilbrakte Grønlund påskeferien i barndomskommunen Balestrand. Fra hyttefeltet ved Sværefjorden kunne de skimte flere spekkhoggere.

– Vi kunne se spruten fra land.Vi hadde hørt de var i området, sier han.

Heide Fritz

Det tok ikke lang tid før familien hadde kastet seg i en båt. Med seg hadde de besøkende fra både Tyskland og England.

– 11-åringen fra London ble helt stum, sier han.

– Tenker konsekvenser etterpå

I sjøen svømte flere spekkhoggere, både under og rundt båten.

Heide Fritz

– Det blir jo litt sånn at man tenker på konsekvenser etterpå, fordi det er så utrolig spennende. Jeg har uansett ikke hørt om ville spekkhoggere som har vært farlige i Norge, men man blir litt usikker når der under båten. Det er store dyr, sier han.

Hannene kan bli opp til 9 meter og veie 6 tonn. (Se mer i faktaboks)

Fakta: Spekkhoggere Spekkhoggere er en del av delfinfamilien. Kjennetegnene på en spekkhogger er høy ryggfinne og det tydelige mønsteret med hvit bukside, hvit flekk bak øyet og et grått salmerke på en ellers sort kropp.

Hannene kan bli opptil 9 meter og veie 6 tonn. Hunnene kan bli opp til 7 meter og veie 4 tonn.

Hunnene kan leve til de er cirka 50 år. Hannene lever til de er rundt 30 år.

Spekkhoggere lever i alle verdenshavene. De spiser fisk, og er spesielt glad i sild.

De trives best i grupper og er sosiale dyr. Stort sett ser man 5–15 spekkhoggere i en gruppe. Kilde: Nils Øien, hvalforsker ved Havforskningsinstituttet.

Grønlund forteller at de så fem hvaler til sammen. Hans tre sønner, Leander (10), Mathias (12) og Adrian (17) ble ganske overveldet.

– Det er veldig spesielt å få komme så tett på dyrene. Det ble helt klart ukens høydepunkt, sier han.

– En utrolig opplevelse

Katharina Fritz lot søsteren Heide fra Tyskland og Lexie Chilton (11) fra England få plass i båten fremfor henne. Hun fikk likevel se hvalene godt fra land.

Heide Fritz

– Det er tredje gang spekkhoggerne er her inne og det er like utrolig hver gang. Det som gjorde det ekstra spesielt denne gangen, var at sjøen var helt stille. Det var en utrolig opplevelse. 11-åringen har ikke snakket om noe annet hele uken, forteller hun.

Havforskningsinstituttet

Det var hennes søster som filmet hvalene.

– Jeg håper de kommer tilbake. Det er masse fisk i fjorden til dem, sier hun.

Glad i sild

Spekkhoggere er spesielt interessert i silden som lever langs norskekysten, og vandringsmønsteret deres er tett knyttet til hvor det er sild.

For å finne silden sender de og mottar lydbølger i vannet slik flaggermusen sender lydbølger for å finne insekter.

Silden lever i tette stimer og beveger seg som en enhet. Spekkhoggere opererer også i flokk og er sosiale dyr.

Har du sett spekkhoggere i Norge? Del gjerne din historie med leserne i kommentarfeltet.