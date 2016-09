– Da blir det sushifest til helgen, sier Tron Jensen, som onsdag var første kunde i køen og sikret seg noen kilo makrellstørje fra eventyrfangsten på MS «Hillersøy».

Musikeren, artisten og låtskriveren fra Fyllingsdalen lar seg gjerne titulere som sjømatentusiast, og vet nøyaktig hva han er på jakt etter når muskelbunten av en fisk blir løftet fra iskassen den var lagret i til sløyebenken på Meny i Dolviken i Bergen.

– Forgudet i Japan

– Jeg har vært på markedene i Japan og vet hva som virkelig gjør susen på sushi-tallerkenen. Det er den feiteste delen av fisken som ligger rundt magen jeg vil ha. Det er denne delen japanerne forguder, mens jeg selv kanskje syns det middels feite smaker meg best, sier Jensen.

Det var sist fredag at MS «Hillersøy» fikk 190 makrellstørjer i noten på ett kast vest for Ona i Møre og Romsdal. Fisken er høyt skattet. Ubekreftede historier antyder rekordpriser på 5000 kroner kiloen på det japanske fiskemarkedet.

Gourmetmat

– Der borte er interessen enorm for denne fisken. Jeg er nok litt bitt av basillen, og måtte bare ta turen opp hit da jeg leste at markrellstørje kom for salg, sier Jensen.

Han har nylig gitt ut platen «Ocean» på det japanske markedet.

– Da jeg var der borte ble jeg tatt godt vare på av Sony Music, Japan, som selvfølgelig tok meg med på sushi-restauranter. Dette er rett og slett gourmetmat.

Henter selv sjømat

Jensen driver selv med en del dykking, og serverer gjerne breiflabb, kamskjell, steinbit, torsk eller andre delikatesser fra havet når han har gjester.

– Men sushi er mer spesielt. Det er jo svært sjelden at man kan få tak i slik fisk her hjemme, sier han.

Fakta: makrellstørje Også kjent som størje og blåfinnet tunfisk.

Den største tunfiskarten og benfisken på kloden.

Gyter i Middelhavet og Karibien.

Kan svømme i over 70 km/t og dykke ned til 1000 meter.

Krysser Atlanteren på under 50 dager. Kilde: Havforskningsinstituttet i Bergen

Tok inn tre fisker

Prisen på makrellstørje ble fastsatt til 349 kroner kiloen i fiskedisken da BT var innom like etter 10 onsdag formiddag.

Fire sterke karer måtte til for å løfte «fantomfisken» inn på fileteringsbenken.

Kundebehandler Torkil Tufta hos Lerøy Alfheim AS sier at man tok inn tre makrellstørjer fra MS «Hillersøy».

– Vi tilbød fisken lokalt for at også bergenserne skal få en smak av denne eksklusive varen. Resten går til eksport. Det er ikke ofte vi kan tilby denne fisken, men gøy når vi kan, sier Tufta.

Pris vil han helst ikke snakke om.

– Nei, dette er en fisk som blir priset etter markedet, men vel 300 kroner ut til kunde er en fornuftig pris.