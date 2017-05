Stor operasjon på fjorden.

En rekke fartøyer og et veldig langt rør skaper oppmerksomhet, og flere personer har kontaktet BT og spurt hva som egentlig foregår ute på Puddefjorden torsdag ettermiddag og kveld.

Svaret er at det pågår en stor rørleggingsoperasjon i regi av BKK Varme og Universitetet.

Stengte Puddefjorden

– Et 2,2 km langt rør som skal gi kjøling til bygg på Nygårdstangen legges i sjøen. Røret har en vekt på 400 tonn, men i tillegg er det belastet med 1200 tonn for senking på fjordbunnen, opplyser Martin Horne, prosjektleder i BKK Varme.

Ingen fartøyer kunne passere forbi under Puddefjordsbroen tidligere på dagen, men ferdselforbudet ble opphevet i 17-tiden.

Tidspunktet for stenging var tatt i samråd med havnevesenet for å skape minst mulig ulemper for trafikken på fjorden, opplyser Horne.

Slept fra Sotra

Røret ble slept inn fra Sotra, og operasjonen begynte natt til torsdag.

– Meldingene jeg har fått er at denne operasjonen har gått veldig fint og helt som planlagt, sier Horne.

Det første bygget som skal få kjøling fra det nye anlegget er Media City Bergen. Her starter leveransen i juni.

Effektivt

Ifølge BKK Varme er bruk av sjøvann til kjøling svært energieffektivt. Det kreves bare 1 kWh i pumpeenergi for å levere opptil 70 kWh til kjøling. Kaldt sjøvann pumpes opp fra 110 meters dyp i fjorden gjennom det nye røret.

Universitetet i Bergen skal levere sjøvann til marin forskning på Marineholmen og til energiformål i egne bygg, opplyser BKK i en pressemelding.