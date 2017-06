Bremanger slipper tvang. Dermed får Sogn og Fjordane Norges rareste kommune. Balestrand blir derimot tvangssammenslått med Sogndal.

Den nye Kinn kommune blir Norges første med delt kommunsenter, og med en stor, annen kommune midt i.

Kommunen består av dagens Flora og Vågsøy kommuner. Men Bremanger, som ligger mellom de to kommunene, ønsket ikke å være med.

Dermed blir det ti mil å kjøre mellom de to kommunesentrene, gjennom en helt annen kommune.

Ap og Frp skjermer Bremanger

Og nå har Stortinget sagt at det er greit.

– Det var ikke aktuelt for oss å gjennomføre mer tvang nå, sier Helge André Njåstad (Frp) til NRK.

I dag ble det kjent hvilke kommuner stortingsflertallet vil slå sammen, i tillegg til de som allerede frivillig har vedtatt å gå i union.

Regjeringskollega Høyre ville tvinge Bremanger inn i den nye kommunen, men sammen med Ap og Venstre sikrer Frp flertall imot.

Ny sognekommune

Dermed blir det ti kommunesammenslåinger med tvang. Ingen i Hordaland - men en i Sogn og Fjordane:

Sogndal, Balestrand og Leikanger blir som ventet én kommune, til tross for motstand både i Balestrand og Leikanger. Den nye kommunen får 11.500 innbyggere, og innbyggerne i Balestrand blir avhengige av ferge for å komme seg til kommunesenteret.

Sjekk alle fakta om den nye kommunen i BTs kommunebygger

Dette er de øvrige sammenslåingene med tvang:

Hobøl, Askim, Spydeberg, Eidsberg og Trøgstad

Tranøy, Lenvik, Torsken og Berg

Bjugn, Ørland

Mandal, Marnardal, Lindesnes

Kristiansand, Søgne, Songdalen

Tysfjord deles i to. En del slås sammen med Narvik og Ballangen, resten med Hamarøy

Skedsmo, Fet, Sørum

Ålesund, Sandøy, Skodje, Ørskog, Haram

Vikna, Nærøy, Leka, Bindal

Får ikke tannhelse

Mange har etterlyst oppgaver til de nye kommunene. Regjeringen ville flytte ansvaret for tannhelsetjenesten til kommunene, men får ikke flertall for dette på Stortinget. I stedet blir det en prøveordning.

– Vi er glad for at Stortinget nå beslutter at ansvaret for tannhelsetjenesten videreføres på regionalt nivå. Dette er klokt, sier KrFs helsepolitiske talsperson Olaug Bollestad til NTB.

Også Venstres Kjetil Kjenseth er fornøyd med avtalen som de fire partiene på borgerlig side ble enige om da helsekomiteen avga innstilling til saken torsdag.