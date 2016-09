TILPASNINGSDYKTIGE: Tordis Kristin Myrseth forteller at barna som blir reddet i Middelhavet gjør størst inntrykk. Samtidig er det også barna som er mest tilpasningsdyktige. - De kan være helt hysteriske når de kommer om bord, for så å storkose seg på dekk og smile, forteller Myrseth. Her fra et redningsoppdrag i juli i år. I løpet av en helg ble 133 mennesker reddet. FOTO: Privat/Kripos