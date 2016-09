- Årsaken til at Bybanen kollapset har vi funnet, men vi leter fortsatt etter forklaringen på hva som skjedde, sier Roger Skoglie, som er direktør i Bybanen utvikling.

- Det er mye kjekkere å være på jobb dagen etter Bybane-kollapsen. I dag virker alt som normalt igjen, og stemningen er mye bedre enn i går. Da var det fortvilende ikke å kunne få en eneste vogn til å bevege seg, sier administrerende direktør, Gry Miriam Olsen, i Keolis Norge.

Fakta: Bybane-kollapsen Natt til torsdag klokken 00.30 gikk alarmen på Bybanen.

Hele linjen kollapset. Dermed kunne ikke banen begynne å gå klokken 05.00.

I vel fem timer måtte passasjerer finne alternative transportmidler, sykle eller gå. Klokken 10.30 var feilen funnet og Bybanen på skinner igjen.

35.000 mennesker reiser med Bybanen hver dag.

Styrer alt fra Kokstad

Hun viser oss rundt i Bybanens trafikksentral på Kokstad.

- Oppgaven vår er å lede trafikken, overvåke alle vognene og se til at alt går som det skal. Det er herfra vogner får signal om at de må foreta stopp eller at de kan kjøre videre. Her er skjermer og samband til vognene. Vi har fargekoder som viser hvor det er forsinkelser, hvor dører ikke er lukket, hvor det har vært uhell og mye mer, forteller Olsen.

Torsdagens helsvarte Bybane-dag skal nå brukes til læring, og til å utvikle bedre samhandling mellom aktørene. Toppsjefene i de fire selskapene Bybanen AS, Skyss, Keolis Norge og Bybanen utbygging møttes etter at Bybanen var på skinner i går.

- Veldig komplisert

- Vi skal møtes igjen neste uke for sammen å se til at det som skjedde ikke skal skje igjen. Vi har fått en foreløpig rapport fra våre leverandører. Den vil vi i hvert fall foreløpig ikke gi fra oss. Det er en veldig komplisert årsakssammenheng, men om jeg skal prøve å forklare på en folkelig måte, så er det som om man logger seg på den private nettbanken og det ikke er nettverk, sier Skoglie.

Overbelastning

- Betyr det at det ligger svakheter i nettverket?

- Bybanen har et internt nettverk som vi drifter og selv har kontroll på. Det var ikke i selve nettverket at vi fant feilen, men i softwaren. Vi snakker om en serie av sammentreff som inntraff samtidig. Denne serien av uheldige sammentreff gjorde at datasystemet ble overbelastet.

Jobber døgnet rundt

- Bybanen har nylig utvidet med flere stopp og nye vogner. Har overbelastningen noe med økt trafikk å gjøre?

- Nei, datasystemene er bygd for å tåle den belastningen, men denne serien av sammentreff ga oss en kollaps.

Overvåker fra Portugal

- Hvordan kvalitetssikrer dere at dette ikke skal skje igjen?

- Akkurat nå sitter leverandørene våre dag og natt, 24 timer i døgnet, og følger med og observerer om de kan finne uregelmessigheter. Arbeidet pågår både lokalt og i Portugal der leverandøren Efacec holder i tømmene.

- Dere er med andre ord ikke kommet til bunns i årsakssammenhengen?

- Det ærlige svaret er nei. Vi er ikke i mål.

Sentral på Kokstad

Bybanen utbygging har ansvaret for reklamasjoner, mens Bybanen AS står som eier av infrastrukturen. Det er i Keolis Norges sentral på Kokstad at overvåkingen skjer.

- Det er her datasystemene er plassert. En kan gjerne kalle det Bybanens hjerte, sier Skoglie.

- Er Bybanen til Flesland fortsatt i en utbyggingsfase?

- Banen er ferdig utbygget, men vil ikke bli tatt i bruk før den nye terminalen på Flesland er ferdigstilt.

Ny leverandør i byggetrinn 3

- Kollapsen torsdag har altså ingen ting med innkjøringsproblemer å gjøre?

- Nei. De delene som falt ut har vært operative ganske lenge. I byggetrinn 1 og 2 var det franske selskapet Thales leverandør. Da byggetrinn 3 kom, og systemet skulle utvides, valgte vi en ny leverandør i det portugisiske selskapet Efacec. Utfasingen av det gamle systemet og innfasingen av det nye skjedde i oktober i fjor. Det har ikke vært noe galt med systemet, før onsdagens kollaps.

- Vi ser ikke mørkt på situasjonen selv om torsdag var en katastrofedag for banen. Nå skal vi grave dypere i materien, og gjøre alt vi kan for at dette ikke skal skje igjen, sier direktøren for Bybanen utbygging.