Du har sikkert hørt om katten som jakter rotten, men neppe om rotten som angriper katten.

– Det var et fascinerende syn, sier Marita Lykke Sperrevik, som sent torsdag kveld ble vitne til et ganske spesielt møte mellom katt og rotte.

Sperrevik var på vei hjem i 23.30-tiden da hun så en katt jage en rotte utenfor Holmedalsgården på Bryggen.

Katten begynte

– Først var det katten som jaget rotten, men så snudde rotten og gikk til angrep. Ikke ante jeg at rotter kunne hoppe så høyt som denne gjorde, forteller hun.

Etter hvert fant Sperrevik frem mobilen og fanget rotteangrepet.

Videoen hennes ser du i toppen av artikkelen.

– Hvordan reagerte katten?

– Først var katten i jaktmodus, men da rotten snudde og gikk mot den, så katten litt redd ut.

Etter katteangrepet stakk rotten inn i et hull i muren.

Kan angripe mennesker

– Rotter er kjent for å gå til angrep hvis de føler seg truet, sier rottefanger Frode Mjelde Thuland i Anticimex.

– Hvis vi går inn i en blindkjeller og en rotte blir fanget i et hjørne, vil den også gå til angrep på mennesker, fortsetter han.

– Har du selv opplevd det?

– Nei, heldigvis skjer det veldig sjelden. Rottene stikker av så snart de oppdager deg.

Rottene i sentrum er mindre redd for mennesker, vant som de er til å leve omgitt av tobeinte på alle kanter.

– Synkende antall

Den gode nyheten er at antallet ser ut til å være på vei ned. Tellingene til Anticimex tyder på det.

Selskapet har utplassert ca. 200 feller i kloakken i sentrum og rundt i bydelene. Disse fellene dreper rotter uten gift og registrerer samtidig antallet treff.

– Så langt i år har disse fellene tatt unna ca. 10.000 rotter. Etter en topp i januar og en for en måneds tid siden, er kurvene nå synkende. Jeg tror vi vil se en nedgang i 2017 sammenlignet med tidligere år, sier Thuland.

I fjor registrerte fellene til Anticimex hele 32.000 rotter innen midten av september.