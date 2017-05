Filmet nestenulykke i Os havn.

Lørdag kveld var det kappkjøring mellom en liten båt og en vannskuter i Os havn, skriver Midtsiden. Mannen som filmet videoen over sier til avisen at de to kjørte flere turer mellom havnen og moloene, og at de åpenbart brøt fartsgrensen i havneområdet.

– Jeg var overrasket over hvor fort den lille båten gikk, sier vitnet.

Han bestemte seg for å filme kappkjøringen, men endte med å filme en nestenulykke. På vei inn i havnen ble båtføreren slengt ut av båten og havnet i sjøen, farlig nær der vannskuteren passerte.

– Jeg så at han klarte seg, at han fikk kavet seg om bord i båten igjen. Det ble ikke mer villmannskjøring etter dette, forteller mannen til Midtsiden.