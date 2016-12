– Dette er for å gjøre byen tryggere, sier brannvesenet.

16. november i år vedtok bystyret i Bergen en ny lokal forskrift som innebærer totalforbud mot bruk av fyrverkeri i og i nærheten av de tette trehusområdene i Bergen. Forbudet gjelder hele året.

– Vi gjør ikke dette for at det skal bli en grå og trist nyttårsfeiring i Bergen. Dette er for å gjøre byen tryggere og holde alt fyrverkeri vekke fra brannsmitteområdene i Bergen og omegn, sier varabrannsjef og vakthavende brannsjef nyttårsaften, Leif Linde.

Bergen kommune

– Vær forsiktig

Utenfor de forbudte sonene er bruk av fyrverkeri bare tillatt på nyttårsaften mellom klokken 18.00 og 02.00.

– Her er det lov til å bruke fyrverkeri etter fornuftige forholdsregler, med voksne til stedet og så må man se an værforholdene, sier han.

I henhold til politivedtekt for Bergen kommune av 22.02.1999, er det forbudt å brenne av fyrverkeri – her under raketter, krutt eller eksplosive gjenstander av enhver art – på, utover eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted uten samtykke fra politiet.

I Norge er det også totalforbud mot å skyte opp raketter med styrepinne.

– Vi oppfordrer alle til å være forsiktig ved bruk av både bakkefyrverkeri og stjerneskudd. Dette kan gi alvorlige skader, som øyenskader, dersom det brukes feil, sier Linde.

Eirik Brekke

Fakta: 10 gode råd om bruk av fyrverkeri Forbered fyrverkeriavbrenningen mens det fortsatt er lyst Les bruksanvisningen nøye Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte Bruk tennstav, sigarettglo eller lignende Sitt på huk, tenn lunten og gå unna Bøy deg aldri over antent fyrverkeri Ikke tenn fyrverkeriet på nytt dersom det ikke tenner ved første forsøk Hold god avstand og bruk vernebriller Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen

Forbud mot nødraketter og lanterner

Bruk av nødraketter er alltid forbudt utenom reelle nødssituasjoner, og Bergen brannvesen har også innført forbud mot bruk av flygende lanterner fordi det utgjør en brannrisiko.

– Når en lanterne slippes i luften har du ingen kontroll på flammene, og det er umulig å styre hvor den lander. Lanternen kan derfor antenne en brann uten at man vet om det, skriver de i en pressemelding.

Brannvesen og politi oppfordrer folk til å plassere bosspann og lignende i god avstand fra husvegger, huske å tømme postkassen og tenke på fremkommelighet i gatene for utrykningskjøretøy.

– Vi håper vi på minst mulig å gjøre, men dessverre slår dette aldri an. Jeg har jobbet mange nyttårsaftener siden jeg begynte her for 35 år siden, sier Linde til BT.

Eirik Brekke

Regn på nyttårsaften

Brannvesenet oppfordrer alle til å få med seg det kommunale nyttårsfyrverkeriet som skytes opp ved midnatt ved Tollbodkaien.

– Fellesfyrverkeriet er en fantastisk ordning. Her blir det rikelig med fargerikt fyrverkeri, og det er en fornuftig måte å gjøre det på med hensyn til brannsikkerhet og skader, sier han.

– Så får vi håpe være holder. For rundt seks år siden måtte vi vurderer å forby fyrverkeri i hele Bergen på grunn av strek vind. Vi følger nøye med frem mot nyttårsaften, men det ser heldigvis ut til at vi ikke får samme ekstremværet som vi hadde mandag.

Meteorolog Gunnar Livik lover at været nyttårsaften blir bedre.

– Treffer du riktig, kan du gå nyttårsbukk uten å bli våt, men det skal bli regnbyger og litt vind på nyttårsaften, sier Livik.

Det blir bygevær resten av uken, og på fredag kommer det mest nedbør. Dette går som sagt over til byger igjen lørdag.

– Og så blir det pent og kjølig søndag, mandag og tirsdag før regnet kommer tilbake, sier Livik.