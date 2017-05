Første januar settes splitter nye «Møkstrafjord» inn i ruten mellom Krokeide og Hufthamar.

Fergetilbudet mellom Austevoll og Bergen har vært en sammenhengende kriseseiling denne våren. Austevollingene har vært avspist med bare en ferge, som sist mandag ble sendt på sin årlige overhaling. Vikaren har vist seg notorisk ustabil.

Fra nyttår tar Fjord1 over sambandet, etter at selskapet i den siste anbudsrunden vant to rutepakker i Hordaland. Når Fjord1 tar over, får austevollingene nye ferger, både til Bergen og sørover til Stord.

To har fått navn

Torsdag sendte Fjord1 ut bilder av det første nybygget, som settes i trafikk 1. januar. «Møkstrafjord» er under bygging ved Tersan-verftet i Tyrkia. Fergen får plass til 130 biler og blir elektrisk.

Til neste sommer kommer nybygg nummer to på Krokeide-Hufthamar. Fergen bygges ved samme verftet i Tyrkia. Den får navnet «Horgefjord» og får plass til 120 biler. Også den blir elektrisk.

Neste sommer får også Husavik-Sandvikvåg ny elektrisk ferge. Den tar bare 28 biler og bygges ved Havyard-verftet i Sogn.

De nye elektriske fergene får også ordinær motor, som kan ta over hvis den elektriske svikter, påpeker Fjord1 i en pressemelding.

10 minutter ved kai

Batteriene må lades for hver tur, noe som krever 10 minutter liggetid ved kai.

– Betyr det at austevollingene får et dårligere rutetilbud med elektriske ferger?

– Rutetilbudet blir styrket, fordi ferge nummer to får flere avganger, svarer prosjektdirektør Tor Vidar Kittang.

I motsetning til i dag skal ferge nummer to gå fast i sambandet. Den skal ikke være reserveferge i andre samband.

Han viser ellers til Skyss med spørsmål om rutetilbud.

ILLUSTRASJON: Multi Maritime.

Tar over mange ruter

– Vi ser frem til å sette i gang det som blir en ny tid for fergedriften i Hordaland, uttaler administrerende direktør Dagfinn Neteland i pressemeldingen.

De to rutepakkene der Fjord 1 vant kontrakten omfatter i pakke 1 syv fergesamband. Foruten de to rutene til Austevoll der Fjord1 tar over i januar 2018, tar Fjord1 i januar 2020 over på Sløvåg-Leirvåg, Fedje Sævrøy, Halhjem-Våge, Hatvik-Venjaneset og Langevåg-Buavåg.

I pakke to ligger Ranavik-Skjærsholmene, Jektavik-Nordhuglo-Hodnanes, Jondal-Tørvikbygd, Gjermundsham-Varaldsøy-Årsnes.

På Tysnes har nyhetene om lang liggetid for elektriske ferger utløst heftige protester, fordi rutetilbudet blir kuttet.

Kittang sier alle samband får høy grad av elektrisk drift. Noen steder i form av nye elektriske ferger, mens det i andre ruter settes inn ombygde ferger.

– Er det kravene som gjør at dere går elektrisk?

– Det er veldig strenge miljøkrav i de to kontraktene vi har funnet. Vi løser dette i stor grad med nybygg, sier Kittang.