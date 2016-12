Året er snart omme. De ti mest leste nettsakene ble lest over 2,3 millioner ganger til sammen.

Flere store saker har preget 2016. Mye har skjedd utenfor landets grenser. Storbritannias avgjørelse om å gå ut av EU, det såkalte «Brexit», fikk mye oppmerksomhet.

Det samme gjorde presidentvalget i USA, hvor Donald Trump ble valgt til å lede stormakten de neste fire årene.

Vi skal imidlertid innenlands for de mest populære nettsakene i Bergens Tidende.

Her er et tilbakeblikk på de BT-sakene som ble mest lest i 2016:

10. «Mamma, mamma, han har gjort det med meg også».

Den 10. mest leste saken er historien om «Vilde», som ble utsatt for seksuelle overgrep av farens bestevenn. I flere år fortalte ikke «Vilde» om overgrepene til noen.

Sommeren før hun skulle begynne på ungdomsskolen begynte hun å oppføre seg utagerende, som en konsekvens av overgrepene. Kranglingen med foreldrene holdt på å rive familien fra hverandre.

Etter at hun fikk vite at pappas bestevenn hadde forgrepet seg på andre også, fortalte hun alt sammen til foreldrene.

Her kan du lese historien «Mamma, mamma, han har gjort det med meg også».

9. «Lærer Bjørndals metode»

9. plass på listen er overraskende nok en kommentar fra 2011. Sosiale medier er årsaken til at en fem år gammel sak er blant de mest leste i år.

Det er ikke første gangen vi har opplevd at saker får nytt liv i sosiale medier lenge etter at de ble publisert.

Denne kommentaren er skrevet av tidligere sjefredaktør i BT, Trine Eilertsen. Hun forteller om vekkeren hun fikk da læreren tok henne og fem andre, ut av klasserommet.

– Else kommer ikke på skolen fordi hun hater å være her. Det har blant andre dere ansvar for, sa læreren til dem.

Les Eilertsens takk til lærer Bjørndal her.

8. «Drømmejobben som ødela alt»

ODD E. NERBØ

Magasinsaken om den tidligere politidamen Nina Størseth Kjønli ble lest 202.981 ganger, og er dermed den 6. mest leste saken i 2016.

Størseth Kjønli hadde bare jobbet én måned som politi, da hun ble hevet ut i en tragisk drapssak. Hun fikk ingen oppfølging etter saken. Det var ingen som spurte hvordan det gikk.

Gradvis ble hun dårligere. Flere ganger prøvde hun å ta sitt eget liv.

Les hele historien her.

7. «Slik mister du lappen»

GEIR MARTIN STRANDE (ARKIV)

Er det greit å kjøre på «drosjegrønt»? Må du senke farten foran gangfelt? Dette var noen av spørsmålene BT tok opp for å forklare hva du må gjøre for å bli fratatt førerkortet.

Saken ble lest 205.385 ganger, og er dermed BTs 5. mest leste sak i år.

«Slik mister du lappen» kan du lese her.

6. «Listhaug må gå»

NTB SCANPIX

I høst kunne vi lese om skuespilleren Kristoffer Joners kritikk av innvandringsminister Sylvi Listhaug på Facebook. Joner fikk senere kritikk, da det viste seg at et reklamebyrå hadde skrevet innlegget.

Men Sylvi Listhaug fikk også kritikk for svaret hun hadde til innlegget. I et debattinnlegg som ble BTs 4. mest leste sak i år, mener den kjente forfatteren og reklamemannen Ingebrigt Steen Jensen at Listhaugs svar «bare kan oppfattes som en søknad om avskjed fra statsrådsposten».

Kommentaren kan du lese her.

5. «Jeg hadde gitt alt jeg eier for at min datter skulle kunne få gå, løpe, hinke og danse fra bilen»

PRIVAT

Et annet debattinnlegg som ble godt lest i 2016, løfter problemet med at funksjonsfriske folk parkerer på parkeringsplasser for folk med funksjonshemninger.

Emilie K. Kvalheim, som selv har en funksjonshemmet datter, ber folk om å tenke på dem som faktisk trenger de reserverte parkeringsplassene.

Her kan du lese hele kommentaren.

4. «Monika-rettssaken»

Tor Høvik

Litauiske Monika Sviglinskaja ble drept 14. november 2011, bare åtte år gammel. Hennes dødsfall er blitt så mye mer enn en drapssak.

En politimester har gått av, politiet har fått bot for dårlig etterforskning og politidistriktet som helhet har fått krass kritikk i en rekke granskingsrapporter.

BTs direkte-dekning av rettssaken ble lest 295.400 ganger.

Les om rettssaken her

3. «Jeg tenker på ham som ikke lenger klarte å dra ut i Nordsjøen uten å gå gjennom testamentet»

TOR HØVIK/ØRJAN DEISZ

29. april i år var en mørk dag. Et helikopter på vei fra oljeplattformen Gullfaks B til Flesland, styrtet ved Turøy. 13 personer mistet livet.

Helikopterstyrten fikk lederen av Bergen Næringsråd, Marit Warncke, til å skrive en hyllest til oljearbeidere, som ble lest 354.468 ganger.

Hyllesten kan du lese her.

2. «Julestormen direkte»

ODD E. NERBØ

Den nest mest leste saken handler om ekstremværet «Urd». BTs direkteblogg fra uværet ble lest 363.973 ganger.

Riktig nok er ikke dette én enkel sak, men direkteoppdateringene fra 25. til og med 27. desember, altså fra dagen før «Urd» til dagen etter.

Likevel er dekningen av uværet med på listen, fordi den viser det enorme engasjementet og interessen BTs lesere hadde for uværet. Oppdateringene ble publisert i vår trafikkblogg, som har løpende oppdateringer av trafikken. Derfor er det vanskelig å spore opp igjen alle oppdateringene før, under og etter «Urd».

1. «Styrtet ni minutter fra sikkerheten»

Christian Nicolaisen

Helikopteret fra Gullfaks B skulle lande på Flesland klokken 12.04 fredag 29. april. Klokken 11.55 braste Super Puma-maskinen i bakken utenfor Turøy med voldsom kraft, og 13 personer mistet livet.

Den første artikkelen BT publiserte om ulykken, ble lest 439.846 ganger.

Les hele artikkelen her