Maratonløpernes utfoldelser i bergensgatene får konsekvenser for kollektivbrukerne i sentrum lørdag.

Lørdag 29. april er det nok en gang duket for Bergen City Marathon. Løpet får konsekvenser for avviklingen av kollektivtrafikken i sentrum. I tillegg er det flere gater som stenges helt eller delvis ned i forbindelse med løpet:

Bryggen: stengt for all trafikk klokken 05.00-15.00

Sjøgaten: stengt (mellom Bradbenken og Shell-stasjonen i Sandviken) klokken 05.00-11.00

Strandkaien: stengt for all trafikk klokken 08.30-14.00

Haugeveien: enveiskjørt klokken 08.30-14.00

Møllendalsveien: stengt for gjennomkjøring klokken 11.00-13.15

Endringer for bussen

Stengningene får konsekvenser for rutetilbudet til bussene. I pressemeldingen fra Skyss kommer det frem at rutene som skulle kjørt over Bryggen får de største endringene.

Bussene som kommer fra nord og skal til sentrum kjører gjennom Fløyfjellstunnelen. Bussene fra sentrum som skal nordover kjører til Torget, og deretter via Øvregaten.

Mellom klokken 05.00 og 11.00 kjører bussene via Torget–Øvregaten–Nye Sandviksvei – Sandviksveien

Mellom klokken 11.00 og 15.00 kjører bussene via Torget–Øvregaten–Bradbenken.

God tid

I tillegg til dette får følgende linjer endringer under arrangementet. Mer om det kan du finne ut ved å trykke på denne lenken:

Linje 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 18, 21, 80, 83 og 320.

Skyss anbefaler alle reisende å beregne ekstra god tid til å komme seg til og fra sentrum på løpsdagen lørdag siden det ofte blir forsinkelser.