Aldri før har så mange køyrt over Sotrabrua som i 2016. Fjell-ordføraren trur auka handel har kompensert for nedgang i industrien.

Nye trafikktal visar at det i gjennomsnitt passerte 27.121 køyretøy kvart døgn (ÅDT) over Sotrabrua i 2017, skriv Fjell kommune i ei pressemelding.

Dette er rekordhøgt, og er ein auke på 0,8 prosent i forhold til året før. Trafikken over Sotrabrua har frå 2008 til 2016 stige med 7,3 prosent.

Fakta: ÅDT Årsdøgntrafikk, forkorta ÅDT, er i prinsippet summen av tal køyretøy som passerer eit punkt på ein vegstrekning (for begge retningar samanlagt) gjennom året, dividert på dagar i året, altså eit gjennomsnittstal for dagleg trafikkmengd.

– Livskraftig samfunn

Ordførar Marianne Sandahl Bjorøy (Ap) er litt overraska over at det var rekordhøg trafikk over Sotrabrua i 2016.

– Vi har tenkt at konjunkturnedgangen i næringslivet ville slå ut i redusert trafikk over Sotrabrua, men no viser det seg altså at trafikken har auka. Eg ser ikkje bort frå at auka handel har kompensert noko for dei krevjande tidene for industrien. Alt i alt kan desse tala vera eit synleg teikn på at regionen er eit livskraftig samfunn som har evne til omstilling i ei utfordrande tid, seier ho.

Flest bilar var det i juni, då gjennomsnittleg månadsdøgntrafikk over Sotrabrua for første gong passerte 30.000 køyretøy.

Nye Sartor trakk folk

Ein del av forklaringa på dei høge trafikktala i juni er at heile 38.577 bilar køyrde over brua den 16. juni då Sartor Storsenter hadde nyopning. Men også utan den eine dagen med ekstra stor trafikk, ville månadsdøgnstrafikken passert 30.000 i juni.

Direktør på Sartor Storsenter, Thomas Skålnes, seier at i juni var det nyopning på senteret med opning av fleire nye forretningar.

– Eg ser ikkje bort frå at auka handel kan ha påverka trafikken til og frå Sotra. Vi hadde ein god julehandel både i november og desember. Mellom 30 og 40 prosent av kundane på senteret reiser over brua for å handla, seier Skålnes.

Fleire reiser kollektivt

Marianne Sandahl Bjorøy minner om at det ikkje skal mykje til for at vi med ytterlegare trafikkauke kan oppleve køproblema vi hadde i 2012/2013.

– Difor er det viktig å arbeida sterkt for å få fleire til å reisa kollektivt. Vi kan leggja til rette for at trafikkveksten skjer kollektivt ved at det til dømes vert lagt godt til rette for innfartsparkering, seier Marianne Sandahl Bjorøy.

Talet på tunge køyretøy har auka med om lag 14 prosent frå 2015 til 2016. Tal frå Skyss viser at bussar utgjer om lag ni prosent av dei tunge køyretøya.