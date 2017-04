Antibiotikabruken er på vei ned. Flinkest til å kutte er de i Sogn og Fjordane.

Antibiotikaresistens er et alvorlig og voksende problem over hele verden. Den dagen antibiotika ikke lenger biter på bakterier, kan noe så alminnelig som lungebetennnelse igjen ta livet av folk.

I Norge er det satt konkrete mål for å redusere bruken av antibiotika. Et av målene er at færre nordmenn skal få resept på slike medisiner. I 2012 fikk ble det skrevet ut 450 resepter pr 1000 innbyggere. Målet er at vi skal nøye oss med 250 resepter pr 1000 i 2020.

Tall fra Kommunehelsa statistikkbank hos Folkestat viser at det går rett vei, men målet er fortsatt langt unna. Her henger Hordaland etter landsgjennomsnittet.

Lenger nord på Vestlandet kan de oppvise langt bedre tallet. Fra 2010 til 2016 ble det skrevet ut 18 prosent færre antibiotikaresepter i Sogn og Fjordane. Det gjør trivselsfylket til landets beste på antibiotika-kutt, noe som går frem av dette kartet.