Gravide Emilie Martinsen reagerer med å trekke seg litt vekk når folk røyker på holdeplasser. - Det er trist at de ikke tar hensyn, sier hun.

Onsdag 31. mai er Verdens røykfrie dag. Ifølge Astma og Allergiforbundet øker risikoen for astma hos barnet om mor utsettes for passiv røyking under graviditet.

– Plagsomt

– Egentlig var det røykerne som burde trekke seg litt bort om de absolutt må forpeste luften på holdeplassen. Jeg syns det er plagsomt og sjenerende med røyk. Særlig ille er det når en er gravid, sier Emilie Martinsen, som skal ta Bybanen fra Byparken til Wergeland når vi treffer henne.

Det er tidlig ettermiddag og ikke spesielt folksomt på endestasjonen. Likevel ryker det fra en nylig stumpet røyk i ett av askebegrene.

Motstander

– Jeg registrerte også en som kastet sigarettsneipen i bosspannet. Det sivet røyk opp. Ikke mye hensyn som tas her, nei, sier kvinnen, som regner seg som klar motstander av røyking på offentlig sted.

Det samme gjør Bjørn Einarsen som er leder for Norges Astma- og Allergiforbund, region Vest. Han har sett seg så lei på manglende røykeforbud på holdeplasser for Bybanen og busser. I et brev til Samferdselsdepartementet stiller han spørsmål om hvorfor det ikke er satt opp røyking forbudt-skilt.

«Opp til grunneier»

Svaret har fått Einarsen til å riste på hodet i oppgitthet og frustrasjon over statlige organers manglende evne til å skjære gjennom og la røykeloven gjelde på offentlig sted. I svaret heter det:

«Ifølge Helsedirektoratet er det opp til grunneier om røyking skal være forbudt på utendørs holdeplasser. Om grunneier ønsker at røyking skal være forbudt, er det opp til grunneier om vedkommende vil påta seg kostnadene ved å sette opp skilt. Vi regner med at Statens vegvesen eller Skyss vil kunne svare deg på hvem som er grunneier i de enkelte tilfellene.»

Brevet er undertegnet av de to seniorrådgiverne Ole Rasmus Owe og Arnold Langaas i Samferdselsdepartementet.

– Ikke imponert

– Dette er jo helt håpløs ansvarsfraskrivelse. God-dag-mann-økseskaft-svar. Jeg er ikke imponert, sier Einarsen.

Han mener at hvis det skal være opp til grunneier om man skal kunne røyke i det offentlige rom, så bør restauranter også få bestemme selv.

– På tide at politikere og Helsedirektoret lager tydelige lover og regler også for holdeplasser, mener lederen i det lokale laget av Astma og Allergiforbundet.

Einarsen har også sendt spørsmålet til Skyss og til Statens vegvesen uten å ha fått et klart svar.

Kun én kundeklage

Pressekontakt Ingrid Dreyer i Skyss skriver i en e-post at problemstillingen har vært oppe tidligere og derfor er behandlet politisk. Hun viser til et vedtak i fylkesutvalget fra 2015 som sier følgende:

«Fylkesutvalet vedtek i denne omgong ikkje å innføre røykeforbod på alle fylkeskommunale haldeplassar og på terminalar.»

På spørsmål fra BT om det er mange klager på røyking på holdeplasser, skriver Dreyer at hun har sjekket med kundesenteret hos Skyss.

– De har sjekket litt bakover i tid og finner kun én kundeklage som gjelder røyking på holdeplasser.

Fakta: Verdens tobakksfrie dag markeres 31. mai 13 prosent av befolkningen røyker daglig (9 prosent av og til).

10 prosent av befolkningen snuser daglig, en markant økning de siste årene, også hos unge kvinner.

Røyking i svangerskapet, og at mor utsettes for passiv røyking under graviditet, øker risikoen for astma hos barnet.

Over 25 prosent av alle barn i Norge har eller har hatt astma før fylte ti år

Røyking er den vanligste årsaken til KOLS. Kilde: Astma og Allergiforbundet

– Redd for å gjøre for mange innstramninger

Kjersti Toppe (Sp) sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Hun svarer slik når BT ber om en kommentar til spørsmålet om røyking på holdeplasser.

– Dette ble drøftet i forrige stortingsperiode da den rødgrønne regjeringen fikk støtte for å innføre strengere regler for hvor det skulle være lov å røyke. Skoler og barnehager skulle bli tobakksfrie, og lokaler og transportmidler fikk røykeforbud.

– En del av argumentasjonen den gang for ikke å innføre røykeforbud ved holdeplasser var at en del var redd for å gjøre for mange innstramninger på en gang. Regelverket må også ha aksept i befolkningen.

Toppe har selv stor forståelse for synspunktene fra Astma og Allergiforbundet.

– Jeg tror et slikt forbud helt sikkert kommer, før eller siden. Jeg vil være positiv, det er helt i tråd med den satsingen Sp ønsker på forebygging og folkehelse.