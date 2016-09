Det er fortsatt ingen spor etter 30-åringen som er savnet ved Ulvik.

Det har vært utplassert lytteposter i natt, men dette ga ikke noe resultat. Den 30 år gamle Tomasz Ziolkolowski har vært forsvunnet etter at han sist ble sett av en turgåer søndag.

Får politihelikopter

Torsdag ble et politihelikopter satt inn i søket etter en savnet mann i Evanger. Han er i 40-årene.

– I går brukte vi både Sea King og et sivilt helikopter fra Airlift i Ulvik-aksjonen, sier operasjonsleder Morten Kronen til BT.

– Når søket er ferdig ved Evanger, kan det bli aktuelt å sende politihelikopteret videre til Ulvik.

– Håpet svinner

Om Ziolkolowski sa politiet til NTB onsdag kveld at «håpet svinner dag for dag».

– Men man har fortsatt et håp om at han er i live, sa operasjonsleder Dahl-Michelsen til nyhetsbyrået like før midnatt onsdag.

Avtroppende innsatsleder i Ulvik fra politiet, overbetjent Gisle Antun, uttrykker det slik overfor BT torsdag morgen:

– For hver time og hvert minutt som går, reduseres sjansen. Men fylkeslegen har sagt at 30-åringen kan være i live, hvis det er slik at han ligger skadet i terrenget. Det er det faglige rådet vi har fått, basert på en vurdering av blant annet temperatur og vind i området, sier Antun.

Sett av turgåer søndag

Politiet har fått bekreftet at 30-åringen ble sett nær Solsævatnet søndag formiddag, og onsdag ble det satt inn en båt i letingen.

30-åringen ble meldt savnet av arbeidskolleger tirsdag, etter at han ikke kom på jobb.

Den savnede beskrives slik:

190 cm. høy

Blondt hår

Trolig iført beige eller militærgrønn jakke

Sivilforsvaret bistår

Eivind Hovden, som er operasjonsleder i sivilforsvaret i Hordaland, sier de nå har satt inn 32 personer som bistår i de to redningsaksjonene i henholdsvis Ulvik og Evanger.

– I Ulvik er det 20 fra Fredsinnsatsgruppen (FIG) fra Kvam som er i aksjon, mens tilsvarende gruppe bestående av 12 fra Bergen bistår politiet og drifter kommandosentralen (KO) ved Evanger, opplyser Hovden.