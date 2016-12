God sikt, lite nedbør og fallende temperatur. Meteorologen gir håp om flott rakettvær. Og 2017 starter med sol.

Avslutningen av 2017 ble en våt affære. Fra klokken syv fredag morgen til klokken syv lørdag morgen, falt det bortimot hundre millimeter nedbør mange steder i midtre og indre strøk.

– Definitivt mest nedbør i Hordaland siste døgn. Voksne mengder, tvitrer Yr, og kan vise til 93,7 millimeter regn på målestasjonen på Gullfjellet.

Nedbøren kom som regn også langt til fjells, for temperaturene har vært uvanlig høye for årstiden, konstaterer meteorolog Geir Ottar Fagerlid ved Vervarslinga på Vestlandet.

Første del av nyttårsaften blir også våt. Ifølge obs-varselet som ble utstedt fredag, ventes det store nedbørmengder på Vestlandet sør for Stad første del av lørdag. Fylkesvei 53 mellom Årdal og Tyin er stengt lørdag morgen på grunn av uvær, melder Statens vegvesen. På riksvei 7 over Hardangervidda er det kolonnekjøring.

Nytt år, nytt vær

Nå kommer et skifte. Ikke bare på årstall, men også på værforhold.

Først lager det seg til med brukbart rakettvær.

– Det kan se ut som at Bergen har flaks. Dagen starter ganske dårlig, men utover dagen skal det sprekke opp og ved midnatt vil det bli lite vind, lite nedbør og god sikt, sier Fagerlid.

Styrtregnet siste døgnet har særlig falt lenger inn i landet. Også her vil været bedre seg, men her er større risiko for skyer og nedbør.

Så blir det nytt år og nytt vær. 2017 starter med fallende temperatur og klarvær. Årets to første dager er det håp om å se solen. Det klare, kalde været ser ut til å holde seg, i hvert fall til over helgen.

– Vi er mange som venter på skiføret, i hvert fall i fjellet. Er det håp om slikt?

– Det ser ut som at vi kan få en god porsjon snø i fjellet i første del av januar. I det hele tatt blir det en vinterlig værtype over hele Vestlandet.

Mye mildvær

I store deler av landet er det meldt mildvær nyttårsaften. I Oslo-området blir det skyet, men oppholdsvær lørdag kveld, og dermed brukbart rakettvær. Stavanger kan også glede seg over opphold rundt midnatt, mens det kan komme noen drypp i Kristiansand. Helt i sør er temperaturen nærmest vårlig helt på tampen av året – med 10 plussgrader.

I Trøndelag er det meldt mye vind først på dagen, men den skal roe seg utover kvelden. I Trondheim er det meldt en del nedbør.

Tromsø kan derimot by på et snev av vintervær, der blir det et par minusgrader og litt snø eller sludd. Skal du ut i naturen, så pass på, for det er betydelig snøskredfare i området, ifølge Yr.

Litt kaldere i nord

Finnmark kan vente seg kuling og snøbyger langs kysten, men oppholdsvær på vidda. Heller ikke der er det særlig kaldt, bare et par minusgrader.

Longyearbyen har måttet venne seg til svært varierende temperaturer og værforhold. Nyttårsaften er snøskredfaren også der fortsatt betydelig, men temperaturen er i alle fall litt vinterlig, der den nærmer seg minus 10. Fram mot midnatt er det meldt om overskyet oppholdsvær – altså ikke helt ueffent for rakettoppskyting.