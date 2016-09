Jente i 14–15-årsalderen anmeldte voldtekt i leilighet. – Ikke vilkår for videre fengsling, sier politiet.

Natt til mandag for tre uker siden slo store politistyrker til mot en leilighet i Fyllingsdalen, etter at en mindreårig jente hadde anmeldt voldtekt.

Tre tenåringer, en gutt og to menn, ble pågrepet, og kriminalteknikere undersøkte leiligheten. Det anmeldte overgrepet skal ha skjedd i en leilighet tilhørende foreldrene til en av de involverte tenåringene.

Anmeldte selv

Den 14–15 år gamle jenten gikk selv til politiet om kvelden søndag 21. august. Tirsdag uken etter ble en 19 år gammel mann løslatt i saken, mens en gutt på 17 år og en annen mann på 19 ble fengslet.

Nå er disse to løslatt, bekrefter politiadvokat Cathrine Krohn overfor BT. Det skjedde sist uke.

– Politiet hadde gjort de avhør og undersøkelser som vi hadde behov for. Vi fengslet på bakgrunn av bevisforspillelsesfare, og da var det ikke vilkår for videre varetekt, sier Krohn.

Forsvarer: – Han er glad

Forsvarer for 17-åringen, advokat Lasse Solberg, sa dette i en kort tekstmeldingkommentar før helgen:

– Min klient er glad for at han endelig er løslatt.

19-åringens forsvarer, advokat Fredrik Verling, ønsket ikke å si noe om saken da BT kontaktet ham. Han ville kun bekrefte at klienten er løslatt.

Alle tre fortsatt siktet

Politiadvokat Krohn, påtaleansvarlig for saken, sier siktelsene mot de nylig løslatte tenåringene fortsatt gjelder.

– Siktelsene er opprettholdt for alle tre som ble pågrepet, og de gjelder fortsatt voldtekt. For de som sist ble løslatt er det utformet formelle siktelser, sier Krohn.

– 19-åringen som ikke ble fengslet, hva kan du si om rollen dere mener han har hatt?

– Saken er fortsatt til etterforskning, og jeg kommenterer ikke bevis i saken. Det var ikke vilkår for å fengsle ham.

Ifølge vitner til den nattlige politiaksjonen ble det gjort timelange kriminaltekniske underskelser påstedet.

– Politi med hvite frakker, munnbind og hansker holdt på i timevis. De bar med seg fire svarte kofferter inn, og det blinket fra blitzer helt tiden, sa et vitne til politiaksjonen.

Krohn sier de fortsatt venter på analysesvar fra en del undersøkelser som er gjort i saken.

Spesialavhørere

På grunn av sin lave alder er jenten blitt avhørt i et såkalt tilrettelagt avhør, der spesialutdannede avhørere står for utspørringen. Metoden for slike avhør er beskrevet i en egen forskrift; blant annet er det krav om at avhøret gjøres «av en politietterforsker som har bestått Politihøgskolens spesialutdanning i avhør av barn og ungdom.»

Slike avhør skjer ved Statens barnehus Bergen, et kompetansehus for barn og ungdom som åpnet i 2007.